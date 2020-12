vor 18 Min.

Landratsamt: Termine vereinbaren

Wertstoffhöfe im Unterallgäu bleiben geöffnet

Das Landratsamt Unterallgäu bleibt weiterhin geöffnet. Allerdings bittet es dringend darum, bis einschließlich Freitag, 8. Januar, nur noch mit unaufschiebbaren Anliegen in die Kreisbehörde und ihre Außenstellen zu kommen. Vor dem Besuch muss ein Termin vereinbart werden, ansonsten ist keine Sachbearbeitung möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Termine müssen demnach für die Kfz-Zulassungsstelle, die Führerscheinstelle und das Ausländeramt vereinbart werden unter www.unterallgaeu.de/oeffnungszeiten. An Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, sind das Landratsamt und seine Außenstellen in Mindelheim und Memmingen wie in den vergangenen Jahren ganztags geschlossen.

Die Abfallwirtschaftsberatung macht darauf aufmerksam, dass die Unterallgäuer Wertstoffhöfe und die Umladestation in Breitenbrunn vom Lockdown nicht betroffen sind. Sie bleiben trotz der verschärften Corona-Regeln geöffnet. Es gilt wie bisher eine Maskenpflicht. Wegen der Ausgangsbeschränkungen sollten die Wertstoffhöfe jedoch nur in dringenden Fällen aufgesucht werden. Die Abfallwirtschaft bittet darum, die Abfälle bereits zuhause zu sortieren, damit die Entsorgung zügig abgewickelt werden kann. Außerdem sollte man wenn möglich die Stoßzeiten zu Beginn der Öffnungszeit meiden und lieber die gesamten Öffnungszeiten ausnutzen.

Die genauen Öffnungszeiten über die Feiertage werden gesondert veröffentlicht. Näheres ist unter www.unterallgaeu.de/wertstoffhoefe zu finden. Bei Fragen gibt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises gern Auskunft unter Telefon 08261/ 995-367 oder -467. (az)

