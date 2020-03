vor 39 Min.

Landratsamt richtet Drive-in für Tests ein

Im Unterallgäu werden weitere Maßnahmen ergriffen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Unterallgäuer steigt. Zuletzt waren 18 Fälle bestätigt. Schwere Verläufe seien nicht darunter, teilt das Landratsamt mit. Um effektiver auf das Virus testen zu können, richtete die Behörde einen Drive-in-Schalter am Kreisbauhof in Mindelheim ein. In Bad Wörishofen steht nach wie vor ein Hotel unter Quarantäne. Die Testergebnisse seien alle negativ.

Der Drive-in-Schalter am Bauhof in der Landsberger Straße 45 ist täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Testen lassen können sich dort Reiserückkehrer mit Krankheitssymptomen und Kontaktpersonen von Infizierten. Diese bekommen vom Gesundheitsamt eine Nummer, mit der sie dann zum Schalter fahren und sich testen lassen können. Getestet werden ausdrücklich nur begründete Verdachtsfälle, die vom Gesundheitsamt ein Ticket mit einer Nummer erhalten haben.

In dem unter Quarantäne gestellten Hotel in Bad Wörishofen befinden sich noch rund 90 Menschen in Isolation. Am Wochenende waren dort circa 120 Gäste und einige Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden, weil eine Mitarbeiterin erkrankt ist. Alle Tests fielen negativ aus. Einige Personen, die mit der Erkrankten keinen engeren Kontakt hatten, durften das Hotel verlassen. Die restlichen Gäste sollen das Hotel in den kommenden Tagen sukzessive verlassen dürfen. Grundsätzlich müssen enge Kontaktpersonen aber zwei Wochen in Isolation bleiben.

Um Infektionsketten zu unterbrechen, rät das Unterallgäuer Landratsamt dazu, die Kinder- und Schülerbetreuung in den Gemeinden auf kleine Gruppen zu beschränken. In den Kommunen wurden Notgruppen für Alleinerziehende und Eltern in systemrelevanten Berufen, also zum Beispiel für Ärzte oder Polizisten, eingerichtet. Die Gruppen sollten so klein wie möglich und nicht größer als fünf Kinder oder Schüler sein. Außerdem sollte die Betreuung der Gruppe nicht von Kindergarten zu Kindergarten oder von Schule zu Schule rotieren. (az)

Weitere Informationen unter www.unterallgaeu.de/corona. Das Bürgertelefon ist unter der Woche von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr unter 08261/995-406 zu erreichen, am Samstag und Sonntag von 12 bis 15 Uhr.

