Landratswahl: Freie Wähler wollen im Unterallgäu Gas geben

Die Freien Wähler im Unterallgäu küren Alex Eder in Günz einstimmig zum Kandidaten. Was er erreichen will.

Von Johannes Schlecker

Es ist der 17. Mai 2006 als ein gewisser Hans-Joachim Weirather im Festsaal des Gasthauses Laupheimer in Günz von den Freien Wählern (FW) als Kandidat für die Landratswahl nominiert wird. Wenige Monate danach ist der damalige Leiter des Wasserwirtschaftsamts Kempten Chef der Unterallgäuer Kreisbehörde. Knapp dreizehneinhalb Jahre später steht sein möglicher Nachfolger, Alex Eder, an der gleichen Stelle. Auch er, wie Weirather damals, Quereinsteiger. Der 36-jährige Regierungsbaumeister kann die 82 Stimmberechtigten mit seiner gut zehnminütigen Rede offensichtlich überzeugen. Am Ende schicken sie Eder mit einem „wahnsinnigen Ergebnis“ von 100 Prozent ins Rennen um den Posten des Landrats.

Zu Beginn seiner Rede lobt Eder die „herausragende Bilanz“ Weirathers und dessen „konsequente und erfolgreiche Arbeit“. Er werde große Fußstapfen hinterlassen, ist der Vater zweier Söhne, der im Frühjahr von München nach Türkheim gezogen ist, überzeugt. „Ich will aber auch eigene Spuren hinterlassen und eigene Visionen gemeinsam mit dem Kreistag umsetzen.“

Alex Eder im Unterallgäu: Er will Dinge vorantreiben

Er sei immer jemand gewesen, der nach Lösungen suche und etwas bewegen wolle. „Ich will nicht verwalten, sondern Dinge vorantreiben.“ Deshalb sei er auch Ingenieur geworden. Er sei sich aber im Klaren, dass es fast nie „100-Prozent-Entscheidung“ gibt, sondern man den Kompromiss finden müsse. Er wolle ergebnisoffen und unvoreingenommen sein. Seine Ziele für den Landkreis? Eder will die „Top-Bildungslandschaft“ bewahren und die positive Entwicklung im Bereich Gesundheit und Pflege fortführen. Eine Herausforderung seien die zumeist landwirtschaftlich geprägten Dörfer, die einem strukturellen Wandel unterliegen. Diesen gelte es zu meistern, ohne „den Charakter und den Charme der Dörfer zu verlieren“. Zwei Dinge seien ihm bei der Kreispolitik besonders wichtig: „ein ausgeglichener und gesunder Haushalt“ sowie eine „starke und funktionierende Wirtschaft“.

Bei den FW fühle er sich gut aufgehoben. Denn wie es bereits zuvor Weirather formuliert hatte, müsse man sich dort keiner Parteiraison unterordnen. Man dürfe frei und unabhängig sein. „Das typische Parteienleben widerstrebt mir“, schlägt Eder in dieselbe Kerbe. Er habe zudem das Gefühl, dass sich die „hohe Politik“ zu weit von der kommunalen Ebene wegbewegt habe. Für ihn sei diese Ebene aber genau richtig, „um im Rahmen meiner Überzeugung zu handeln“. Überzeugt ist er auch davon, dass er mit seinen 36 Jahren das richtige Alter hat, um mit ganzer Kraft die Zukunft des Landkreises zu gestalten.

Dass Eder der Richtige ist, stellt auch der scheidende Landrat in den Fokus. Weirather hatte den ersten Kontakt zu dem Abteilungsleiter im Bauamt Krumbach, der für das Straßennetz in Günzburg zuständig ist, hergestellt. Er habe durch seinen Beruf Erfahrung im Umgang mit kommunalen Gremien. „Er ist ein Mann mit Tatkraft und Elan.“

Einigkeit herrschte nach der Kandidatenkür über den Verlauf des Wahlkampfs. Sowohl Eder als auch Vorsitzender Stephan Drexel kündigen unisono die Marschroute an: „Ab jetzt wird Gas gegeben.“

