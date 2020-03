17:30 Uhr

Landratswahl Neu-Ulm: Die Kandidaten im Check

Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt des Landrats im Landkreis Neu-Ulm. Wir sprechen mit ihnen live bei unserer Podiumsdiskussion am 3. März in Weißenhorn

Von Rebekka Jakob

Noch knapp zwei Wochen sind es bis zur Kommunalwahl in Bayern - für Susanna Oberdorfer-Bögel , Thorsten Freudenberger und Ludwig Ott geht es am 15. März um die Frage, wer von ihnen Landrat im Landkreis Neu-Ulm werden wird. In unseren Kandidatenportraits haben die Bewerber von Freien Wählern, CSU und Grünen über ihre politischen Ziele gesprochen - aber auch persönliches verraten.

Torsten Freudenberger : Er ist Landrat mit Leib und Seele

Susanna Oberdorfer-Bögel : Sie möchte es mit Teamwork ins Landratsamt schaffen

Ludwig Ott : Vom Feuerwehrmann zum Landrat?

Alle drei Kandidaten sind am Dienstag, 3. März, zu Gast auf dem Podium der Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung: In der Fuggerhalle Weißenhorn stellen sie sich ab 19 Uhr den Fragen der Redaktionsleiter Ronald Hinzpeter (NUZ/IZ) und Matthias Stelzer (SWP).

Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl live im Videostream

Sollten Sie an diesem Abend keine Möglichkeit haben, nach Weißenhorn zu kommen, können Sie die Debatte auch bei uns im Internet live mitverfolgen: Wir übertragen die Veranstaltung in einem Live-Videostream.

Während der Podiumsdiskussion in Weißenhorn sollen auch die Leserinnen und Leser die Gelegenheit bekommen, Fragen an die Kandidaten zu richten. Vorab haben wir mit Menschen im Landkreis darüber gesprochen, was ihnen hier gefällt - und was sie nicht so gut finden. Das Video dazu finden Sie hier:

