vor 30 Min.

Landung in Illertissen geht schief

Fallschirmspringer verletzt sich

Ein Fallschirmspringer hat sich bei der Landung in Illertissen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sprang der 56-Jährige am Sonntagnachmittag zum ersten Mal im Rahmen seiner Ausbildung aus einem Flugzeug. Auf dem Weg nach unten setzte er eine Anweisung seines Ausbilders nicht richtig um, so die Polizei. Die Landung auf dem Boden war hart. Der Fallschirmspringer verletzte sich beim Aufprall das Bein. Er wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. (az)