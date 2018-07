vor 54 Min.

Lange Umwege für Autofahrer

Wer etwa von Babenhausen oder Kettershausen nach Krumbach fahren will, muss in den kommenden Wochen Geduld mitbringen. Grund ist eine Baustelle.

Autofahrer, etwa aus Kettershausen oder Babenhausen, müssen in den kommenden Wochen lange Umwege in Kauf nehmen, um nach Krumbach zu kommen. Das Staatliche Bauamt Krumbach beginnt ab Montag, 23. Juli, mit Umbauarbeiten an der Kreuzung von der Bundesstraße B300 und der Kreisstraße GZ11 am nördlichen Ortsrand von Ebershausen im angrenzenden Landkreis Günzburg. Die Straßen werden im Kreuzungsbereich über die gesamte Bauzeit von etwa acht Wochen komplett für den Verkehr gesperrt, so das Amt.

Die Umleitung wird ausgeschildert und verläuft wie folgt: Verkehrsteilnehmer, die von Süden kommen, also aus Richtung Kettershausen, müssen über die Staatsstraße 2020 von Babenhausen nach Buch und von dort aus weiter nach Breitenthal nach Krumbach fahren. Ebenfalls ist es möglich, die Route Babenhausen – Kettershausen – Unterroth – Buch – Krumbach zu nutzen. Wer von Norden kommt, fährt die entsprechenden Gegenrichtungen.

