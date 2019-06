Langes Warten auf das neue Pfarrheim in Babenhausen

Plus Der Bauantrag ist genehmigt, doch das Grundstück an der Kolpingstraße in Babenhausen liegt weiterhin brach. Der Kirchenpfleger spricht von großen Herausforderungen – des Geldes wegen.

Betreten der Baustelle verboten: Dieser Satz steht auf dem Schild, das an einem Zaun in der Babenhauser Kolpingstraße hängt. Doch der Betrachter wundert sich: Es ist gar keine Baustelle zu sehen. Stattdessen wuchert auf dem Grundstück fast hüfthoch Grünzeug. Wann starten die Arbeiten für das neue Pfarrheim, auf das die Babenhauser bereits so lange warten?

Das Bauvorhaben hat eine lange Vorgeschichte, die von Unstimmigkeiten geprägt war. Die jüngsten Ereignisse: Im Sommer des vergangenen Jahres wurde das ehemalige, lange Zeit leer stehende und nicht mehr standsichere Pfarrheim an der Kolpingstraße abgerissen. Platz für einen Neubau sollte frei werden. Ein entsprechender Bauantrag wurde im Herbst 2018 vorgelegt und vonseiten des Marktrats genehmigt. In der Folge war die Rede davon, im Frühjahr die Spaten anzusetzen und loszulegen. Doch nun ist es Juni – und das Grundstück liegt noch immer brach.

Kirchenpfleger Josef Deggendorfer erklärt nach Absprache mit der Kirchenverwaltung, weshalb sich der Zeitplan weiter verzögert. Er nennt finanzielle Gründe. Die Kirchenverwaltung der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Andreas stehe demnach vor zwei großen Aufgaben, welche die Pfarrei Babenhausen finanziell zu stemmen habe: „Zum einen steht die Renovierung und der Umbau des Pfarrhofs in Babenhausen an“, lässt Deggendorfer wissen. „Zum anderen braucht die Pfarrei mit ihren Verbänden und Gruppen dringend Versammlungsräume und einen Pfarrsaal, um ihren pastoralen Aufgaben gerecht zu werden.“ Letztere sollen im geplanten, neuen Pfarrheim an der Kolpingstraße Platz finden.

Im Pfarrhof am Marktplatz soll dem Kirchenpfleger zufolge in Zukunft die zentrale Verwaltung der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen untergebracht werden. Daher werde die Renovierung des in den 1960er-Jahren errichteten Gebäudes maßgeblich durch Kirchensteuermittel von der Diözese Augsburg finanziert. Für die Realisierung des Pfarrheims an der Kolpingstraße wiederum wird die Bischöfliche Finanzkammer rund 85 Prozent der Gesamtkosten übernehmen, was mit Geld aus der Kirchensteuer gedeckt wird. Dies sei ein sehr hoher Satz. „Demgegenüber steht jedoch ein noch offener Finanzbedarf von über 200 000 Euro, der in Babenhausen beziehungsweise von der Pfarrei selbst aufgebracht werden muss“, erläutert Deggendorfer, der seit Anfang des Jahres Kirchenpfleger ist und in dessen Zuständigkeit der finanzielle Bereich fällt, gegenüber unserer Redaktion.

Marktrat spricht sich gegen finanzielle Unterstützung aus

Ein Antrag der Kirchenverwaltung an den Markt Babenhausen mit der „Bitte um Hilfe und Unterstützung“ vom 31. März – ohne konkrete Forderung – habe der Marktgemeinderat jedoch in einer nicht öffentlichen Sitzung „grundsätzlich abgewiesen“. Deggendorfer – der ebenfalls Mitglied dieses Gremiums ist – vertritt die Ansicht, dass sich Kommunen in der Regel an solchen Baumaßnahmen beteiligen.

Die Pfarrkirchenstiftung stehe nun vor der „großen Herausforderung“, eine Lösung für eine mögliche Finanzierung zu suchen und zu finden. „Der Weg ist sehr schwierig und Zeit raubend, das Erreichen des Ziels ist nicht selbstverständlich“, schätzt Deggendorfer die Situation ein. Spenden wären erforderlich – doch an die zu kommen, könnte sich in der heutigen Zeit schwierig gestalten. Auch Aktionen und Veranstaltungen böten eine Möglichkeit, die erforderlichen Einnahmen zu erzielen.

Neuer Pfarrer wirkt ab September in Pfarreiengemeinschaft

Wie es nun weitergeht? Man halte es für ratsam, die „notwendigen und sicher auch intensiven Diskussionen“ angesichts der beiden Bauvorhaben – Umbau des Pfarrhofs und Neubau des Pfarrheims – gemeinsam mit dem neuen Pfarrer Thomas Brom zu führen. Dieser wird ab September in der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen wirken (mehr dazu lesen Sie hier: Babenhausen bekommt einen neuen Pfarrer ). Pfarrer Manfred Sieglars Dienstzeit endet, wie berichtet, zum 31. August. Auf seinen Nachfolger Brom, welcher elf Jahre lang in der Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen tätig war, werden also prompt eine Reihe weitreichender Entscheidungen zukommen. Momentan habe Brom noch einiges an seiner bisherigen Wirkungsstätte in Oberbayern zu regeln, so Deggendorfer.

Fest steht wohl bereits, dass Pfarrer Brom nicht – wie ursprünglich geplant – eine Wohnung im Babenhauser Pfarrhof beziehen wird. Dessen Umbau wird nicht rechtzeitig beendet, ja vielleicht noch nicht einmal begonnen sein. Wie zu erfahren ist, wird der gebürtige Neuburger stattdessen zunächst nach Weinried ziehen, wo derzeit auch Pfarrer Sieglar wohnt.

Zumindest, was die jeweiligen Baugenehmigungen anbelangt, können sich die Verantwortlichen zurücklehnen: Beide liegen auf dem Schreibtisch. Diejenige für den Umbau des Pfarrhofs ging in dieser Woche am Dienstag bei Kirchenpfleger Deggendorfer ein, wie er berichtet. Die für den Neubau des Pfarrheims liege schon seit geraumer Zeit vor.

