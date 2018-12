06:00 Uhr

Last-Minute-Geschenke: Aus der Region – auf den Gabentisch

Die Bescherung naht unaufhaltsam und Ihnen fehlen noch immer Geschenke für die Lieben? Unsere Redaktion hat einige Tipps zusammengetragen: vom Spaziergang für Tierfreunde bis zum Kurs für Durstige.

Wer für Heiligabend noch nicht alle Geschenke beisammen hat, sollte sich jetzt sputen: Es bleiben nur noch wenige Tage, um seinen Lieben eine Weihnachtsüberraschung zu besorgen. Am schönsten ist die natürlich, wenn sie zum Beschenkten passt – und aus der Heimat kommt. Wir haben in der Redaktion ein paar Tipps gesammelt, welche Geschenke aus der Region sich gut unter dem Christbaum machen. Und zumeist auch auf den letzten Drücker noch zu haben sind.

Ein Stück vom Ulmer Münster ist Stein gewordene Geschichte. Bild: Kaya





Münsterstein: Im Grunde genommen war das mal große (Handwerks-)Kunst, doch jetzt kann das weg, besser gesagt: Es muss weg, weil der Zahn der Zeit eben auch Steine frisst. Es geht um alte, marode Teile des Ulmer Münsters, welche die Bauhütte ersetzen musste. Doch zum Wegwerfen sind sie viel zu schade, denn sie verkörpern ein Stück Regionalgeschichte. Die Münsterbauhütte verkauft solche Relikte, unter anderem auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt. Ein tolles Gefühl, solch einen verwitterten, mit Moos oder Flechten besetzten Münsterstein zu besitzen, der einst Teil des höchsten Kirchturms der Welt war. Die günstigsten Stücke beginnen derzeit bei etwa 200 Euro, dann geht es je nach Größe deutlich nach oben. Doch das Geld kommt dem Erhalt dieses großartigen Gotteshauses zugute. Solche Geschenke gibt’s außerdem nicht bei Amazon, da hätte der Baketbote außerdem ganz schön zu schleppen. Ronald Hinzpeter

In Buch können Interessierte mit Lamas wandern. Bild: Macketanz

Lamawanderung: Kurz entschlossene Naturfans kommen in Buch auf ihre Kosten: Familie Weis betreibt nicht nur ein eigenes Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen. Sie halten auf ihrem Areal auch etliche Tiere. Darunter jene, die gerade – egal ob auf T-Shirts oder auf Handyhüllen abgedruckt – besonders angesagt sind: Lamas und Alpakas. Und die können sich Tierliebhaber für eine Lamawanderung „leihen“. Dann geht es mit den Vierbeinern am Strick ab durchs Rothtal. Die Dauer bestimmen die Kunden, die sich vorher natürlich bei Familie Weis anmelden sollten, selbst. Eine Stunde mit einem Lama spazieren gehen kostet laut Stefanie Weis 15 Euro. Wer will, darf die Tiere vorher auch schon putzen, so können sich Mensch und Lama bereits beschnuppern. Geeignet ist die Tour mit den Lamas für Kinder und Erwachsene. Felicitas Macketanz

Geschenkkorb: Eine Redensart besagt: „Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen.“ Passend dazu stellt der Klosterladen in Roggenburg auf Vorbestellung einen „Heimat Geschenkkorb“ zusammen. Dieser enthält Produkte aus dem Raum Roggenburg, zum Beispiel Bier aus den Brauereien Biberach und Meßhofen, Spezialitäten von der Landkäserei Herzog und der Metzgerei Weithmann in Schießen, Gebäck von der Bäckerei Hörmann in Roggenburg, Honig von der Imkerei Winkler in Holzheim sowie Eier vom Geflügelhandel Speiser-Schick in Roggenburg. Der Geschenkkorb ist in zwei Größen erhältlich: Der kleine kostet 35,90 Euro, der große 49,90 Euro. Jens Noll

„Das Buch mit den Seiten“ handelt vor allem von – Seiten. Bild: Kaya





Buch: Nur wenige Bücher eignen sich auch für Menschen, die wenig zum Lesen kommen. Der Ulmer Verlag Topalian & Milani hat so einen Band im Sortiment: „Das Buch mit den Seiten“ des Wieners Anatol Knotek. Der Künstler und Dichter ist ein Vertreter der konkreten Poesie, wie sie Ernst Jandl oder auch Eugen Gomringer bekannt gemacht haben. Sein Buch ist ein humorvolles Spiel mit der Typografie und eine Hommage an die (Papier)seite als Grundbestandteil jedes Buches. Ein Geschenk, das man immer wieder gerne durchblättert. Was man vom Thriller aus dem Bestseller-Regal nicht immer behaupten kann. (Erhältlich für 28 Euro im Handel, unter anderem bei Aegis in Ulm. Dort gibt es auch eine vom Künstler handgefertigte Sonderedition für 65 Euro.) Marcus Golling

Minigolfanlage: Es leuchtet im Dunkeln und alle, die mitmachen, haben Spaß: Nein, wir sprechen nicht vom Weihnachtsabend unter Baum, sondern von der Indoor-Schwarzlicht-Minigolfanlage in Senden. Im abgedunkelten Raum erstrahlen Bahnen und Ball durch das eingesetzte UV-Licht hell. Spieler können sich ihre Zeit auf 18 Bahnen vertreiben und sehen die Höhenunterschiede durch eine 3-D-Brille. Ein weiterer Vorteil: In der dunklen Jahreszeit ist es nicht so schlimm, seine Zeit drinnen zu verbringen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.blacklightarena.de. Carolin Lindner

Bier: Bier ist nicht gleich Bier. Auf diese Feststellung legt Marcus Worsch aus Babenhausen wert. Er ist Biersommelier und kann Informatives und Unterhaltsames über die Herstellung, Rohstoffe und Aromen von Pale Ale, Stout & Co. erzählen. Wer Bierfans eine Freude machen will, kann Gutscheine für einen Braukurs oder ein Bier-Tasting verschenken. Die Kurse für Gruppen finden in der ehemaligen Metzgerei Miller statt oder auf Wunsch zu Hause. Es kommt keine Gruppe zusammen? Es gibt auch offene Verkostungen (49 Euro pro Person). Näheres ist unter pro-biersinn.de zu erfahren. Sabrina Schatz

