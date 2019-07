vor 40 Min.

Lastwagen fährt an einer Ampel in Vöhringen plötzlich rückwärts

Als eine 34-Fahrerin hinter einem Lastwagen an einer Ampel hält, fährt dieser unvermittelt rückwärts und prallt gegen das Auto.

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Illerstraße in Vöhringen ein Unfall. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 38-Jährige von Illerrieden kommend in Richtung Stadtmitte. An einer Ampel hielt sie hinter einem Lastwagen an. Dieser setzte unvermittelt zurück und prallte gegen das Auto.

Frau notierte sich das Kennzeichen

Kurz danach schaltete die Ampel auf Grün und der Lastwagen fuhr weiter, ohne dass die Frau auf den Unfall aufmerksam machen konnte. Die 38-Jährige notierte sich das Kennzeichen des Lastwagen und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an. Bei dem Unfall entstand ein Schaden über 600 Euro.

Hinweise Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07303/96510 an die Polizei Illertissen wenden.

