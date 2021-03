17:45 Uhr

Lastwagen rammt Hydrant und Zaun in Klosterbeuren

Ein Lastwagen ist im Babenhauser Ortsteil Klosterbeuren ins Rutschen geraten. Ein Sachschaden entstand.

Am Mittwoch hat sich im Babenhauser Ortsteil Klosterbeuren ein Verkehrsunfall ereignet. Grund war offenbar eine nicht den Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit. Laut Polizei fuhr gegen 6.30 Uhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer auf der Dorfstraße und kam wegen Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte das Fahrzeug einen Hydranten, der durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen wurde sowie den Holzzaun des angrenzenden Spielplatzes. Am Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, am Hydranten in Höhe von etwa 800 Euro. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen