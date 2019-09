vor 21 Min.

Lastwagen verliert gehäckselten Mais: Auto wird beschädigt

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Auto bei Obenhausen beschädigt wurde. Was passiert ist.

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Auto am Samstag bei Obenhausen beschädigt wurde – und zwar durch Mais, der von einem Lastwagen herabfiel. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 31-jähriger Mann gegen 15 Uhr mit seinem roten BMW auf der Staatsstraße 2020 von Obenhausen nach Gannertshofen. In einer Kurve kam ihm ein Lastwagen samt Hänger entgegen, welcher mit Häckselgut beladen war. In der Kurve verlor der Lastwagen Teile seiner Ladung, die dem 31-Jährigen auf die Windschutzscheibe und Motorhaube fielen. Diese wurde dadurch verkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 350 Euro. Um wen es sich bei dem Fahrer des Lastwagens handelte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (az)

Zeugen: Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen.

