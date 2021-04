Lastwagenfahrer nötigt anderen Fahrer auf der A7 bei Illertissen

Dass sein Berufskollege im sich auflösenden Stau etwas schneller vorankam als er selbst, wollte ein Lastwagenfahrer wohl nicht hinnehmen.

Auf der A7 bei Illertissen hat ein Lastwagenfahrer einen anderen genötigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am späten Mittwochnachmittag um 17.20 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe der Vöhlinstadt. Etwa zwei Stunden zuvor hatte sich kurz nach der Anschlussstelle Illertissen ein Verkehrsunfall ereignet, weswegen die Fahrbahn für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden musste und es zu einem erheblichen Rückstau gekommen war. Als sich der Stau dann langsam zum Auflösen begann, kam der auf dem linken Fahrstreifen fahrende Sattelzug, der vom einem 31-Jährigen gesteuert wurde, etwas schneller voran als ein anderer, welcher sich auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Lastwagenfahrer beschädigt Spiegel an anderem Fahrzeug

In dem Moment, in dem der 31-Jährige an dem 45-Jährigen links vorbeifahren wollte, lenkte dieser sein Fahrzeug in die Mitte beider Fahrstreifen, wodurch es zu einer leichten Berührung zwischen den Sattelzügen kam. Der rechte Außenspiegel des 31-Jährigen wurde dabei beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Am Sattelzug des Verursachers entstand kein Schaden. Den Angaben des Geschädigten zur Folge soll der Sattelzug des 45-Jährigen anschließend seine langsame Fahrt noch ein paar Minuten lang in der Mitte beider Fahrstreifen fortgesetzt haben. Der 45-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten. (AZ)

