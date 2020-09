12:54 Uhr

Lastwagenfahrer reißt Untereicher Schranke ab

Ein Lastwagenfahrer riss eine Schranke in Untereichen ab.

Ein Lastwagenfahrer hatte zulange überlegt, welches der richtige Weg ist. Warum er deshalb eine Bahnschranke beschädigt hat.

Ein 57-Jähriger ist am Freitagmorgen mit seinem Lastwagen in Untereichen unterwegs gewesen. Dort für er auch über den Bahnübergang Mühlbachstraße/Holderweg. Nachdem er zunächst unschlüssig war, in welche Richtung er im Anschluss abbiegen muss, wartete er kurz hinter dem Übergang.

Als er dann rangierte, um in den Holderweg einfahren zu können, hatte sich die Schranke hinter ihm bereits unbemerkt geschlossen. Während des Rangierens riss die Schranke ab. Der Zugverkehr wurde jedoch zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt, teilt die Polizei mit. Den entstanden Schaden schätzt sie auf rund 5000 Euro.

