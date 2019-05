vor 41 Min.

Lastwagenfahrer übersieht Auto: Mann wird leicht verletzt

Während des Einfahrens in einen Kreisverkehr übersieht ein Lastwagenfahrer einen anderen Wagen.

Ein Autofahrer ist am Mittwochvormittag in Vöhringen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Lastwagenfahrer in den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2031 einfahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 30-jährige Autofahrer durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt wurde.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro. (az)

