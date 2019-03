12:57 Uhr

Lastwagenfahrer übersieht Senior auf Zebrastreifen

Am Montagvormittag ist ein Senior bei einem Unfall in Vöhringen verletzt worden.

In Vöhringen hat ein Lastwagenfahrer am Montagvormittag einen Unfall verursacht. Ein 76-Jähriger wurde dabei verletzt.

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagvormittag einen Senior auf einem Zebrastreifen in Vöhringen übersehen und ihn mit seinem Fahrzeug touchiert. Der 76-Jährige stürzte und zog sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich an der Vöhlinstraße.

Unfall in Vöhringen: Senior wollte gerade den Zebrastreifen überqueren

Der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer war in Richtung Memminger Straße unterwegs und hielt an einem Fußgängerüberweg, um eine Frau passieren zu lassen. Danach fuhr er wieder los – übersah dabei aber den 76-Jährigen, der sein Fahrrad über den Zebrastreifen schieben wollte. Der Fußgänger musste nach dem Unfall ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden. Ein Sachschaden entstand nicht. (az)

