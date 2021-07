Kleidung gefunden: Polizei startet Suchaktion an Frickenhausener Baggerseen

Ein Mann hat Kleidung am Ufer der Frickenhausener Baggerseen gefunden. Zur Sicherheit hat die Polizei eine Suchaktion mit Hubschrauber gestartet.

Die Polizei hat eine größere Suchaktion an den Frickenhausener Baggerseen gestartet. Auch ein Hubschrauber flog über das Gelände nahe dem Laubener Ortsteil. Der Grund: Jemand hat Kleidung am Ufer gefunden.

Bereits am Sonntag fielen einem 71-jährigen Mann an einem der Seen mehrere fein säuberlich zusammengelegte Herrenoberbekleidungsstücke auf. Als diese am Montag immer noch dort lagen, informierte er die Polizei. Als Beamte den Fundort in Augenschein nahmen, entdeckten sie an einer Einstiegsstelle in den See eine schwarze Jogginghose, ein rotes Schlupf-Sweatshirt mit Kapuze der Marke Fila sowie ein graues T-Shirt mit dem Aufdruck „Regensburger Marathon 2003“.

Polizeihubschrauber sucht Gelände nahe Lauben ab

Auch wenn in den angrenzenden Polizeidienststellen bisher kein Vermisstenfall bekannt war, mussten die Beamten von einem möglichen Unglück ausgehen. Aus diesem Grund forderten sie vorsorglich einen Hubschrauber an, der die Baggerseen und die Ufer absuchte. Dabei wurde jedoch nichts relevantes entdeckt. Derzeit würden weitere Suchmaßnahmen vorbereitet, hieß es im Polizeibericht am Dienstag.

Menschen, die Hinweise zum Eigentümer der Kleidung geben können, oder die Person, die diese Kleidungsstücke möglicherweise vergessen oder verloren hat, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)

