vor 48 Min.

Laufen zur Sonnenwende

Am Wochenende gehen wieder Sportbegeisterte in Winterrieden an den Start. Das Bild zeigt den Start des Sonnwendlaufes im vergangenen Jahr

Der FV Winterrieden veranstaltet am Wochenende drei sportliche Wettbewerbe. Eine Vorschau.

Von Claudia Bader

Auch heuer veranstaltet der FV Winterrieden zur Sonnwende wieder einige sportliche und unterhaltsame Tage. Bereits zum neunten Mal findet das traditionelle Sonnwendfest von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Juni, auf dem Sportplatz statt. Höhepunkte bilden ein Nacht-Elfmeter-Turnier, der Sonnwendlauf sowie ein Turnier im Beachvolleyball.

Das Sonnwendfest beginnt am Freitag, 22. Juni, mit einem Elfmeter-Turnier auf dem Winterrieder Fußballplatz, das bei Flutlicht ausgetragen wird. Anpfiff ist um 19 Uhr. Das Finale findet gegen 24 Uhr statt. Anmeldungen nimmt der Verein noch bis Donnerstag, 21. Juni, per E-Mail an fvw11meter@web.de entgegen.

Am darauffolgenden Samstag beginnt am Spätnachmittag der Sonnwendlauf am Winterrieder Sportplatz. Kinder und Jugendliche starten um 15 Uhr und laufen Rundstrecken: Kinder, die bis zu acht Jahre alt sind, legen 800 Meter zurück, Neun- bis Zwölfjährige 1600 Meter und Jugendliche von 13 bis 16 Jahren 2400 Meter. Punkt 16.30 Uhr erfolgt dann das Startsignal für die Erwachsenen. Sie laufen eine 11,5 Kilometer lange, schattige Wald- und Feldwegstrecke mit Steigungen in den Kategorien Crosslauf oder Nordic Walking. Auch Preise sind zu gewinnen. Wer sich anmelden will, wendet sich an Sibylle Zimmermann, Telefon 08333/4251 oder per E-Mail an fv.winterrieden-sonnwendlauf@gmx.de. Der Sonnwendlauf findet bei jedem Wetter statt, so die Veranstalter. Im vergangenen Jahr gingen rund 80 Sportler an den Start.

Zum Abschluss steht am Sonntag, 24. Juni, ab 13.30 Uhr ein Beachvolleyball-Turnier auf dem Programm. Die Mannschaften bestehen dabei jeweils aus vier Personen. Mindestens eine Frau muss im Team sein. Nach den Spielen werden Preise verliehen. Ein DJ legt Musik auf. Anmeldungen für das Turnier sind per E-Mail an fvw-volleyball@web.de möglich.

Kontakt: Weitere Infos zum Sonnwendwochenende, etwa zu Startgebühren, sind im Internet unterwww.fv-winterrieden.de zu erfahren.