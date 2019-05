vor 51 Min.

Leben im Alter: Wie kann der Landkreis helfen?

Ideen zur Seniorenarbeit im Unterallgäu werden bei einem Workshop vorgestellt.

Im Alter sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen. Trotzdem wollen die meisten im eigenen Zuhause wohnen bleiben. „Dabei möchten wir die Unterallgäuer bestmöglich unterstützen“, sagt Landrat Hans-Joachim Weirather. Um das Angebot für Senioren auszubauen, lädt er Akteure der Seniorenarbeit und interessierte Bürger zu einem Workshop am Mittwoch, 5. Juni, ab 14 Uhr ins Landratsamt in Mindelheim ein. Der Appell: „Sagen Sie uns, was in unserem Landkreis getan werden muss, damit man auch im Alter daheim wohnen kann.“

Hintergrund ist die Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises. Das Konzept aus dem Jahr 2009 wird gerade in Zusammenarbeit mit einem Institut für soziale Planung, Beratung und Gestaltung aktualisiert. Dazu wurden mehr als 3500 Fragebögen an Bürger verschickt, alle Gemeinden und Seniorenbeauftragten befragt und Interviews mit Experten geführt. Ziel ist es, das Konzept für die kommenden Jahre auszurichten. Bei dem Workshop handelt es sich um die Abschlussveranstaltung. Ergebnisse der Erhebungen und Ideen werden vorgestellt. Dann sind die Teilnehmer gefragt: Passen die Vorschläge zu den Erfahrungen vor Ort? Welche Prioritäten sollen gesetzt werden?

Laut Weirather wurde in der Vergangenheit bereits einiges auf den Weg gebracht: Zehn Gemeinden arbeiten inzwischen mit einem Quartierskonzept an der altersgerechten Gestaltung. Zudem entstanden landkreisweit Angebote für Senioren – ob Nachbarschaftshilfen, Kontaktstellen zur Demenzhilfe oder eine Wohnberatung.

Weiterer Bestandteil des Konzepts ist eine Pflegebedarfsplanung. Auch sie wird aktualisiert, um den künftigen Bedarf im Bereich der (teil-)stationären, ambulanten und häuslichen Pflege zu ermitteln. (az)

Info: Anmeldung bis Donnerstag, 23. Mai, per E-Mail an hubert.plepla@lra.unterallgaeu.de oder unter Telefon 08261/995-457.

