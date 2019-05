09:00 Uhr

Lebendige Vorgärten statt Steinwüsten in Vöhringen

Der Vöhringer Gartenbauverein blickt auf seiner Frühjahrsversammlung auf vielerlei Aktionen zurück - und plädiert für mehr Grün ums Haus.

Von Ursula Katharina Balken

Mit vielerlei Aktionen hat der Vöhringer Verein für Gartenbau und Landespflege im zurückliegen Jahr wieder auf sich aufmerksam gemacht. Der Schmuck der Brücken mit bunten Blumen werde von den Menschen sehr geschätzt, auch die aufgehübschten Fahrräder an vielen Ecken in der Stadt sind immer ein Blickfang. Zudem wurde mit Grundschülern wieder der Kreismustergarten in Weißenhorn besucht. So also nahm sich die Bilanz von Vorsitzendem Herbert Walk bei der Frühjahrsversammlung im Cardijn-Haus rundweg positiv aus.

Aber es gibt etwas, das Walk gerne verbessern würde. Er betrachtete die Gärten, wie sie sich in jüngster Zeit entwickeln, mit großer Skepsis. „Diese Gärten verdienen eigentlich ihre Namen nicht mehr. Gartenplaner empfehlen immer häufiger bunte Steinmosaike anzulegen, Granitstehlen erinnern an Kunst am Bau, Schottersteine – möglichst schön bunt - ersetzen grüne Flächen und Blumenschmuck. Hauptsache pflegeleicht“, schloss daraus Walk. Aber nicht nur das ist dem Vorsitzenden ein Dorn im Auge. Mähroboter verhindern das Nachwachsen von Wiesenblumen – „es muss ein Golfrasen sein.“ Dabei machten doch die Blumen den Charme eines Gartens aus. Dass mit Steingärten und zu kurzem Rasen den Insekten die Nahrungsquellen entzogen werden, darüber werde häufig gar nicht mehr nachgedacht.

Blühender Fahrräder sollen Vöhringen wieder schmücken

Ein paar blühende Büsche, der eine oder andere Obstbaum oder wenigstens ein paar Quadratmeter grüne Wiese wirken seiner ansicht nach Wunder. Auch halte sich der Arbeitseinsatz in Grenzen. „Es reicht eben nicht, nur eine Unterschrift bei einem Volksbegehren zu leisten, weil man damit aktive Unterstützung für die Natur erbringt.“ Walks Appell: „Gebt der Natur ums Haus herum mehr Raum.“ Anregungen könne man sich aus entsprechenden Zeitschriften holen oder ganz einfach beim Vöhringer Verein für Gartenbau und Landespflege.

Das bereit angelaufene Gartenjahr bringt wieder Interessantes. So werden erneut die blühenden Fahrräder ein Schmuck für die Stadt sein und auch die Brückengeländer erblühen wieder in bunter Pracht. Im Herbst ist erneut die Pflanzenbörse geplant. Und traditionsgemäß wird es am Sonntag, 12. Mai, 16 Uhr, wieder eine Maiandacht im Garten des Caritas-Centrums Illersenio geben.

