Leere Schulungsräume: Bfz zieht Kurse aus Illertissen ab

Plus Weil weniger Flüchtlinge in die Region kommen, beendet das Fortbildungszentrum Bfz seine Angebote in Illertissen. Auch ein Umzug steht an.

Die Schülerscharen gehörten in Illertissen fast schon zum Stadtbild: In ihren Pausen waren die jungen Teilnehmer der Berufsintegrationskurse regelmäßig am Marktplatz zu sehen, dort standen sie zusammen, aßen und unterhielten sich. Seit einiger Zeit ist das seltener der Fall, ab September wird dieses Bild ganz verschwunden sein. Denn das Berufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (Bfz) bietet diese Schulungen in Illertissen nicht mehr an. Im Hintergrund stehen die zuletzt stark gesunkenen Teilnehmerzahlen, wie Geschäftsführer Jürgen Adler auf Nachfrage sagt. „Wir mussten uns anpassen.“ Ganz verlassen wolle man Illertissen nicht. So werde die sozialpädagogische Familienbetreuung vor Ort bleiben. Allerdings an einem neuen, kleineren Standort.

Bisherige Räume sind nun zu groß

Die bisherigen Räume in dem Gebäude am Marktplatz, in dem auch unsere Redaktion untergebracht ist, sind mangels Nachfrage zu groß geworden. Die Situation: Im Schuljahr 2017/18 betreute das Bfz in Illertissen noch vier Klassen im sogenannten Berufsintegrationsjahr (BIJ) und zwei Vorklassen dazu. Ein Jahr später war es jeweils nur noch eine Klasse. Hier machten sich die Auswirkungen der Flüchtlingspolitik bemerkbar, sagt Adler. „Es kommen einfach deutlich weniger Leute zu uns.“ Das zeige sich nicht nur in Illertissen.

Wie sich das auf die wirtschaftliche Situation des Bildungsanbieters auswirkt, dazu macht Adler keine näheren Angaben. Nur so viel: „In Existenzängste bringt uns das nicht.“ Sich an schwankende Teilnehmerzahlen anzupassen, gehöre zum Grundsatz des Bfz, das als gemeinnützige Gesellschaft in ganz Bayern in der beruflichen Weiterbildung aktiv ist und mehrere Stand- und Schulungsorte unterhält. Den Landkreis Neu-Ulm hat das Bfz seinem Bereich Donauwörth – Ulm – Aalen zugeschlagen.

Fortbildungszentrum reagiert auf Schwankungen

Es gebe immer mal wieder Bewegung in der Migration, auf dem Arbeitsmarkt und bei den Arbeitslosenzahlen, sagt Geschäftsführer Adler. Man sei geübt darin, sich auf „dieses Auf und Ab“ einzustellen. Das Bfz habe neben der Berufsintegration weitere Aktionsfelder, es biete auch Jugendhilfe, Mitarbeiterfortbildungen und digitale Schulungen an, wobei auch mit Kleingruppen gut gearbeitet werden könne. Seine Illertisser Lehrer habe das Bfz an anderer Stelle unterbringen können, sagt Adler. „Der Weg nach Neu-Ulm ist ja nicht ganz so weit.“

Die Flüchtlingswellen der Jahre 2015 und 2016 hätten die Nachfrage nach Schulungen ansteigen lassen. Viele junge Leute, die nach Bayern kamen, standen dort unter Berufsschulpflicht. Diese Zeit folgt laut Gesetz auf die neunjährige Vollzeitschulpflicht, um die zwölf Jahre dauernde Schulpflicht zu erfüllen. Sobald der Status eines jungen Flüchtlings bekannt war, wurde er der Berufsschule gemeldet, erklärt Ulrike Röderer, die die Jugendarbeit des Bfz in Illertissen koordinierte. Damit die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Lehrstelle finden und am Unterricht teilnehmen konnten, waren Schulungen nötig. Die bot das Bfz in Illertissen in Kooperation mit der örtlichen Berufsschule an. Vermittelt wurden Sprache, Kenntnisse des Arbeitslebens und Grundlagen für Bewerbungsgespräche. In einem zweiten Jahr wurde all das vertieft und es ging zunehmend um Fachkenntnisse, auch ein Praktikum bei hiesigen Firmen gehörte dazu. Das erste Ziel: „Die jungen Leute sollten hier gut Fuß fassen“, sagt Röderer. Das zweite: Sie sollten am Ende einen Ausbildungsplatz bekommen. Den hätten sich viele Teilnehmer erarbeiten können. In Illertissen gibt es diese Seminare nicht mehr, in Neu-Ulm allerdings schon. Der Ballungsraum biete Klientel. Röderer: „Der Abschied aus Illertissen ist nicht gerade ein Grund zur Freude.“

Kein Rückzug - eher ein Umzug

Es ist aber auch kein vollständiger Rückzug: Gerne wäre man am Marktplatz geblieben, doch die angemietete Fläche von zwei Stockwerken habe sich nicht verkleinern lassen, heißt es vom Bfz. Deshalb wurde ein neuer Standort gesucht. Und auch gefunden. Wo der sich befindet, gibt das Bfz noch nicht offiziell bekannt. Der Betrieb soll jedoch nahtlos weiterlaufen. Nur eben ohne die Schülerscharen.

