vor 34 Min.

Lehrer als Corona-Verdachtsfall: Schulklassen müssen zu Hause bleiben

Am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen gibt es einen Lehrer, der an Corona erkrankt sein könnte. Das hat Auswirkungen auf den Unterricht an dem Gymnasium.

Von Rebekka Jakob

Ein Lehrer am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen ist dem Öffentlichen Gesundheitsdienst im Landkreis Neu-Ulm am Montagnachmittag, als begründeter Verdachtsfall für eine Erkrankung am Coronavirus gemeldet worden. Das hat das Landratsamt gerade bekannt gegeben. Bei der Lehrkraft handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus Südtirol. Bei dem Lehrer wurde nach Angaben des Landratsamtes ein Abstrich genommen. Bis das Ergebnis vorliegt, müssen fünf Schulklassen am Kolleg der Schulbrüder zu Hause bleiben.

Mehr Informationen zu Corona im Landkreis Neu-Ulm lesen Sie hier:

Corona: Schüler und Lehrer, die in Südtirol waren, sollen zu Hause bleiben

Coronavirus: Quarantäne für Kinobesucher endet

Coronavirus: Gesundheitsamt wehrt sich gegen Kritik

Coronavirus: Besonnenheit ist jetzt wichtig

Themen folgen