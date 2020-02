vor 18 Min.

Lehrerprotest: Post für den Kultusminister

Lehrerinnen und Lehrer aus der Region wollen ein Zeichen gegen den Personalmangel setzen. Außerdem soll Michael Piazolo von ihnen noch ein Zeugnis bekommen.

Sie haben fleißig geschrieben, die Lehrerinnen und Lehrer aus der Region. Am heutigen Freitag bekommt Kultusminister Michael Piazolo das Ergebnis überreicht – und es wird ihm vermutlich nicht gefallen, was er da auf den Postkarten zu lesen bekommt. „Die Kollegen sind am Limit“, sagt Rebecca Langenwalter, Kreisvorsitzende des bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes im Gebiet Illertissen-Babenhausen. Der landesweite Protest richte sich gegen die Anfang Januar angeordneten „Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung“ des Kultusministeriums. „Unsere Botschaft ist klar: So nicht – wir sind viele, wir sind laut und wir sind stark“, so Langenwalter.

Arbeitszeiten: Lehrer befürchten Überlastung

Ihre Kollegen hätten aus diesem Grund Postkarten mit persönlichen Botschaften und Forderungen an den Minister beschriftet, „bei mir an der Schule hat praktisch jeder eine oder sogar zwei Karten ausgefüllt“, sagt die Kreisvorsitzende. Die große Befürchtung ist die Überlastung durch die Neuregelungen des Ministeriums.

Auch Kollegen, die teilweise 18 Stunden in Teilzeit arbeiten, seien schon stark belastet – dabei sollen sie künftig nach den Vorstellungen aus München mindestens 24 Stunden unterrichten. Zeiten für die Unterrichtsvorbereitung oder Korrektur von Arbeiten seien dabei noch gar nicht eingerechnet, sagt Langenwalter. „Unsere Befürchtung ist, dass viele Kollegen ausfallen werden, weil sie dadurch über ihre Grenzen kommen.“

Unterricht könnte ausfallen

Die Folgen dieser Entwicklung bekämen dann nicht nur die verbleibenden Kollegen zu spüren, die den Mangel verwalten und den Ausfall kompensieren müssen, sondern am Ende auch die Schüler und Eltern: Es droht Unterrichtsausfall.

Die von den Vertrauenslehrern in den Grund-, Mittel- und Förderschulen gesammelten Postkarten bekommt der Kultusminister heute überreicht – kommende Woche wird sich der Minister dann persönlich mit den Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer auseinandersetzen müssen. Am 14. Februar sei eine Protestaktion in Augsburg geplant, sagt Rebecca Langenwalter, zu welcher der Minister sein Kommen zugesagt habe.

„Wir werden so zahlreich wie möglich mit den Vertrauenslehrern vor Ort sein“, kündigt die Kreisvorsitzende an. Ein Valentinstagsgeschenk bekommt Michael Piazolo dann nicht – dafür aber ein Zeugnis, dass die Lehrkräfte ihm ausgestellt haben. So viel kann Langenwalter schon verraten: Besonders positiv wird es mit Sicherheit nicht ausfallen. (rjk)

