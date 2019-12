08:00 Uhr

Leidenschaft: Anton Gabel aus Buch schnitzt seit 46 Jahren

Anton Gabel aus Buch kann sich ein Leben ohne sein Hobby nicht vorstellen: das Schnitzen. Zu seinen Werken zählen detailreiche Figuren.

Von Dorothea Brumbach

Der 84-jährige Anton Gabel aus Buch hat sich seinen Jugendtraum erfüllt. Das kann nicht jeder von sich behaupten, aber er hat es geschafft. Seit 46 Jahren fertigt der Hobbykünstler in seiner Schnitzstube, die sich unter dem Dach seines Hauses befindet, kleine wie große Kostbarkeiten aus Lindenholz an.

Dabei obliegt auch die Schnitzkunst dem Wandel der Zeit: „Früher wollten die Leute Madonnen, Holzreliefs und Kreuze für die Stube“, erzählt er. Heute fertigt Anton Gabel vor allem Krippen mit dazugehörigen Figuren, nur hin und wieder sakrale oder weltliche Figuren. In seiner Wohnung sind überall Holzobjekte zu entdecken, welche er mit Schnitzeisen und Messern gefertigt hat.

Schon als Siebenjähriger hatte sich der Bucher bei einem Münchener Schnitzer das nicht gerade einfache Handwerk abgeschaut. Dieser war in den Kriegswirren von seinem zerbombten Haus in München nach Buch gezogen. Da das Geld in dieser Zeit knapp war, stellte Anton Gabel als junger Nachwuchskünstler Holzanstecker mit verschiedenen Motiven her. Die verkaufte er für kleines Geld an Schulkameraden. Heute trägt Gabel selbst einen Edelweiß-Holzanstecker an der Kappe.

Die große Madonna erforderte viel Geschick. Bild: Dorothea Brumbach

Als Jugendlicher musste der Bucher auf dem elterlichen Hof mit anpacken, im Wald helfen und andere handwerkliche Tätigkeiten ausüben. Doch trotz der vielen Arbeit nahm er sich stets Zeit für das Schnitzen. Später hielt ihm seine Frau Marianne, mit der er fünf Kinder bekam, den Rücken frei, denn bis zur Rente arbeitete der Mann im Drei-Schicht-Betrieb bei der Firma Wieland.

Jede Krippe, die Gabel herstellt, ist ein Unikat. Genau überlegt er sich, wie die Figuren aussehen sollen, welche die Krippenlandschaft vervollständigen. „Hier lasse ich meiner Fantasie freien Lauf“, erzählt er. „Den Entwurf bringe ich dann aufs Papier.“ Das in der Scheune gelagerte Lindenholz wird in der Werkstatt passend geschnitten, der grobe Block wiederum weiter bearbeitet. In den Regalen neben der Werkbank stehen Schafe, Hunde, Kühe, Esel, Kamele, Elefanten, Palmen und Tannen – eben alles, was zu einer Krippe gehört. Derzeit fertigt Anton Gabel kleine Edelweiße, die er unter geschnitzten Tannenbäumen aufblühen lässt. „Wenn einmal etwas nicht so klappt, bete ich zum lieben Gott“, sagt er. Während einer schweren Krankheit hat er viele Kreuze mit der Jesusfigur geschnitzt. „Sein Schmerz spiegelt sich im Gesicht des Gekreuzigten“, so seine Frau. Ein Selbstporträt ziert die Stube: eine Bank, auf der Anton Gabel mit seinem Enkel sitzt und in die Ferne blickt.

Lesen Sie außerdem: Er spielt nur nach Gehör: Über die Arbeit eines Orgelbauers

Themen folgen