Leiter der Babenhauser Jubi: „Bedürfnisse von Kindern nicht vergessen“

Die Jubi in Babenhausen pflegt Kontakt zu Jugendringen und -verbänden, sozialen Einrichtungen, Schulen und Wirtschaftsunternehmen. In diesem Jahr machen die Corona-Auflagen der Einrichtung zu schaffen.

Plus Die Jugendbildungsstätte (Jubi) in Babenhausen stellt ihr neues Seminarprogramm vor. Auch Kritik an den Corona-Beschränkungen wird laut.

Von Tom Otto

Die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen (Jubi) des Bezirks Schwaben hat ihr neues Seminarprogramm für den Winter und das Frühjahr 2020/21 veröffentlicht. Doch wie geht es in der Jugendarbeit weiter?

Das umfangreiche Kursangebot widmet sich den Bereichen Jugendarbeit, gesundes Leben und Umweltbildung. Es ist in gedruckter Form vor Ort in der Jubi erhältlich oder online unter www.jubi-babenhausen.de zu finden. Wegen der begrenzten Platzanzahl in den Seminaren empfiehlt sich jeweils eine rechtzeitige Anmeldung.

Bei der Vorstellung des Programms wies Jubi-Leiter Michael Sell erneut auf die Bedeutung der außerschulischen Bildung hin. Mit Blick auf die Corona-bedingten Einschränkungen stellte Sell klar, dass gerade in der Jubi mit all ihren funktionalen und räumlichen Möglichkeiten innen und im Außengelände die Einhaltung aller Hygieneregeln gut möglich sei. Dies habe die Einrichtung im Sommer unter Beweis gestellt. „Der große Erfolg unserer Sommerferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche hat gezeigt, was wir können und wie wichtig das für die Jungen ist“, so Sell.

Er wünscht sich von den Verantwortlichen in der Politik und in anderen Institutionen mehr Augenmaß bei den nötigen Corona-Beschränkungen: „Social distancing schädigt viel mehr als es hilft.“ Das Erleben von Natur und Miteinander, das Schmecken und Fühlen sind aus Sells Sicht äußerst wichtig für die Persönlichkeitsbildung junger Menschen.

Der Jubi-Leiter knüpft damit an die Kritik des Bayerischen Jugendrings (BJR) an. BJR-Präsident Matthias Fack kritisierte Ende November die Entscheidung, außerschulische Bildungsangebote zu untersagen. „Mit dieser Entscheidung sind Politik und Verwaltung auf dem Holzweg.“ Kinder und Jugendliche seien keine Objekte, die in Kitas und Schulen aufbewahrt oder betreut werden müssten. Sie „brauchen geschützte Räume der Gemeinschaft und der Begegnung, in denen sie als Menschen wahrgenommen und gehört werden“, wird er zitiert.

