Leonhardi-Ritt Weißenhorn: Termin und Strecke

Leonhardi-Ritt Weißenhorn: Termin und Strecke. Unser Foto stammt vom Umzug 2018, bei dem auch an Kaiserin Sisi erinnert wurde.

Ende Oktober findet der 45. Leonhardi-Ritt in Weißenhorn statt. Bei der Traditionsveranstaltung zu Ehren von St. Leonhard stehen Mensch und Pferd im Mittelpunkt. Hier die Infos zu Termin und Strecke.

In Weißenhorn wird die traditionelle Veranstaltung seit dem Jahr 1973 ohne Unterbrechung gepflegt. Rund 50 Gespanne und 200 Reiter sind durchschnittlich beteiligt. Außerdem pflegen diverse Vereine das Brauchtum zu Ehren des heiligen Leonhard.

Der Termin: Wann findet der Weißenhorner Leonhardi-Ritt statt?

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 27. Oktober 2019, um 11 Uhr.

Wie verläuft die Strecke beim Leonhardi-Ritt in Weißenhorn?

Start: Hasenwiese

Reichenbacher Straße

Josef-Holl-Straße

Schulstraße

Memminger Straße

Kaiser-Karl-Straße

Kreisverkehr Krankenhaus

Günzburger Straße

Hauptstraße

Reichenbacher Straße

Ende: Hasenwiese

Im Anschluss an den Leonhardi-Ritt findet zu Ehren von St. Leonhard eine Pferdesegnung statt.

Leonhardi-Ritt Weißenhorn: Pfarrer und Bürgermeister haben eingeladen

Die katholische Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Weißenhorn und die Stadt Weißenhorn haben gemeinsam dazu eingeladen, sich mit seinem Pferd oder seinem Gespann an dem jahrhundertealten Brauch zu beteiligen. Die Teilnahme sei nicht an die Mitgliedschaft in einem Reit- und Fahrverein gebunden, betonen Pfarrer Lothar Hartmann und Bürgermeister Wolfgang Fendt. Zum Abschluss des Leonhardi-Ritts bekommen die aktiven Teilnehmer einen Imbiss mit Getränk. Außerdem wird der Bürgermeister ihnen eine Ehrenplakette überreichen.

Anmeldeschluss ist der 18. Oktober 2019, die entsprechenden Formulare finden Sie hier.

Weißenhorner Leonhardi-Ritt: Woher stammt die Tradition?

Der Leonhardi-Ritt oder auch die Leonhardi-Fahrt ist eine Prozession mit Pferden, die zum Brauchtum in Bayern und Westösterreich zählt. Sie findet zu Ehren des heiligen Leonhard von Limoges (6. Jahrhundert) an seinem Gedenktag, dem 6. November, oder - aus rein praktischen Erwägungen - an einem nahe gelegenen Wochenende im Herbst statt

Als Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere, heute vor allem der Pferde, werden zu St. Leonhards Ehren Wallfahrten mit Tiersegnung unternommen. Motiv für die Segnung der Pferde ist ihre wichtige Rolle, die sie als Last- und Arbeitstiere für die ländliche Bevölkerung spielten. (AZ)

