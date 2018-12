18:00 Uhr

Letzte Chance: Es gibt noch einige Plätzchen

Auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt 2018 wurden am Stand der Illertisser Zeitung wieder zahlreiche Päckchen mit Plätzchen verkauft.

Am Freitag verkaufen ein letztes Mal - ab 9 Uhr in der Redaktion. Natürlich weiterhin für den guten Zweck.

Viele fleißige Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker haben sich für unser Leserhilfswerk an den Backofen gestellt: Das Resultat ließ sich sehen – das für den guten Zweck entstandene Naschwerk füllte rund 800 Tüten. Die verkauften wir kürzlich beim Illertisser Weihnachtsmarkt und bei einem weiteren Termin in der Redaktion. Mit einem tollen Erfolg, über 3000 Euro sind inzwischen zusammengekommen (Lesen Sie dazu auch: Wie sich der Illertisser Weihnachtsmarkt wandeln könnte ).



Wer auf diese Art helfen will, kann noch tun: Weil noch ein paar Plätzchentüten vorrätig sind, richten wir noch einen weiteren Verkaufstag ein. Am heutigen Freitag, 14. Dezember, sind die Kekse ab 9 Uhr zum Preis von fünf Euro (für 250 Gramm) in der Redaktion der Illertisser Zeitung zu haben. Solange es welche gibt.

30 Bilder Zu Besuch in der Weihnachtsbäckerei Bild: Alexander Kaya

Es sind noch einige leckere Restbestände zu bekommen – und zu vertilgen. Jeder Cent kommt unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region zugute, die Verwaltungskosten der Hilfsorganisation übernimmt unser Verlag. Somit erreicht die Hilfe diejenigen, die sie dringend benötigen.



Sie brauchen noch Plätzchen, um die letzte Woche vor dem großen Weihnachtsfest zu überstehen – oder auch um sie unter den Christbaum zu legen? Kommen Sie heute in der Redaktion vorbei.

