vor 56 Min.

Letzte Sitzung für CSU-Rat

Babenhauser Gremium bedankt sich bei Alfons Müller

Alfons Müller ist am Mittwoch offiziell aus dem Babenhauser Marktrat verabschiedet worden. Wie berichtet, will der CSU-Rat sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen zum Monatsende niederlegen. Er gehörte dem Gremium rund 28 Jahre lang ohne Unterbrechung an – und so fiel ihm der Abschied von der Kommunalpolitik sichtlich schwer.

Bürgermeister Otto Göppel dankte seinem Parteikollegen: „Du hast dein Ehrenamt im Marktgemeinderat stets sehr ernst genommen. Als gelernter Gärtner hast du deine Berufserfahrung und deinen Sachverstand immer wieder in unsere Beratungen eingebracht.“ Die lange Zeit in dem Gremium zeuge von einer besonderen Verbundenheit zu Babenhausen und den Bürgern.

Dritter Bürgermeister Christian Pfeifer hob im Namen der CSU und JWU die „absolut ehrliche Art“ und das Herzblut hervor, mit welchem sich Müller für Themen einsetzte, was sich zuletzt wieder gezeigt habe, als es um einen gefällten Baum ging. Den Dankesworten schloss sich Zweiter Bürgermeister Dieter Miller im Namen der Freien Wähler an.

Die Verwaltung der Marktgemeine wird nun den CSU-Listennachfolger Herbert Putz kontaktieren. Im Falle einer Zusage würde dieser in der nächsten Sitzung im April vereidigt. (stz)