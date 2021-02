vor 36 Min.

Leute treffen sich wegen Heiratsantrag – und erhalten nun Anzeigen

Die Polizei hat am Samstag mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt. Bei einem Fall ging es um einen Heiratsantrag bei Illertissen.

Am Samstag haben Beamte der Polizeiinspektion Illertissen insgesamt 23 Menschen aufgegriffen, die gegen die geltenden Bestimmungen nach dem Infektionsschutzgesetz verstoßen haben. Zunächst stellte die Polizei nach eigenen Angaben am Nachmittag eine Gruppe von 18 Personen im Bereich Illertissen fest, welche einem Heiratsantrag beiwohnen wollten. In der Nacht zum Sonntag wurde außerdem sowohl ein Fahrzeug in Bellenberg, besetzt mit zwei Personen, als auch ein Fahrzeug in Vöhringen, besetzt mit drei Personen, gestoppt. Die Insassen haben gegen die Ausgangssperre verstoßen. Sie alle erwartet nun je eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)

