Liedertafel probt nun im Babenhauser Fußballstadion

Plus Die Schlosskonzerte in Babenhausen müssen in diesem Jahr ausfallen. Immerhin: Ab Dienstag singt die Liedertafel wieder zusammen.

Von Claudia Bader

Anspruchsvolle Musik im Ahnensaal des Babenhauser Fuggerschlosses: Das gehört für viele Bürger aus der Marktgemeinde und der Region seit Jahren zu den kulturellen Höhepunkten des Sommers. Heuer können die traditionellen, auf das zweite Juli-Wochenende terminierten Schlosskonzerte der Liedertafel Babenhausen wegen der Corona-Pandemie zwar nicht stattfinden. Doch die Chormitglieder um Dirigent Daniel Böhm lassen sich davon nicht die Freude am Singen verderben. Am Dienstag, 30. Juni, starten sie wieder mit ihrer Probenarbeit – in ungewohnter Umgebung.

Gesungen wird nämlich unter Beachtung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in der überdachten Tribüne des Babenhauser Fußballstadions. „Hier können wir die geforderten Sicherheitsabstände einhalten“, sagt Dirigent Böhm.

Dirigent berichtet von "musikalischer Einsamkeit" während des Lockdowns

Während des rund dreimonatigen Lockdowns hat er die Chormitglieder regelmäßig per WhatsApp oder E-Mail mit Stimmbildungsbasics versorgt. „Damit die Sängerinnen und Sänger die musikalische Einsamkeit überbrücken und sich einsingen können, habe ich ihnen auch Chorsätze, zum Beispiel die Noten des Volkslieds ,Geh aus, mein Herz und suche Freud’, digital zukommen lassen“, erzählt Böhm. Schließlich solle das, was sich der traditionsreiche Chor in vielen Jahren aufgebaut habe, nicht verloren gehen. „Meine Sänger freuen sich, dass sie nach so langer Zeit wieder zusammenkommen, proben und musikalische Gemeinschaft erleben können, auch wenn das unter erschwerten Bedingungen stattfinden muss“, hat der Dirigent festgestellt.

Anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig van Beethoven sollten die Schlosskonzerte eigentlich mit Chorwerken des weltberühmten Komponisten und mit Vorträgen junger Solisten gestaltet werden. Böhm: „Vielleicht holen wir das dann im nächsten Jahr nach.“ Jetzt müsse die Liedertafel Babenhausen erst einmal chorisch wieder zusammenfinden. „Das ist jetzt für Interessierte, die Spaß und Freude am Singen haben, die ideale Gelegenheit, bei uns mitzumachen“, sagt der Chorleiter.

Die Probe der Liedertafel findet von 19.30 bis 21 Uhr im überdachten Fußballstadion statt. Der Kinderchor trifft sich bereits ab 17.30 Uhr im großen Saal des Gasthauses Rössle. Wer in einem der Chöre mitsingen möchte, kann sich bei Dirigent Daniel Böhm unter Telefon 0175/7856237 näher informieren und anmelden.

