vor 39 Min.

Lindenschule: 2019 soll das letzte Gerüst weichen

Die Generalsanierung der Lindenschule in Bellenberg erfolgt in zwei Bauabschnitten, was sich auch äußerlich zeigt. Zu Schuljahresbeginn können die Kinder aber bereits in den fertigen Abschnitt umziehen.

Die Arbeiten an dem Bellenberger Gebäude dauern länger, als erwartet. Im Herbst können die Kinder dennoch in den fertigen Teil umziehen – und noch eine gute Nachricht gibt es

Von Regina Langhans

Seit über einem Jahr erfährt die Lindenschule in Bellenberg eine Generalsanierung und wird beim Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Das geschieht während des laufenden Schulbetriebs. Wie berichtet, wurde dafür das Bauvorhaben in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste soll jetzt zu Schuljahresbeginn abgeschlossen sein und auch der Umzug der Kinder in den fertigen Gebäudeteil sei schon geplant, teilt Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller auf Anfrage mit.

Lindenschule Bellenberg: Plötzlich gab es noch mehr Renovierungsbedarf

Der Wechsel in die Räume war eigentlich schon in den Pfingstferien vorgesehen. Doch dann hatten die Handwerker so viel tu tun, dass sie ihre ursprünglichen Terminpläne nicht mehr einhalten konnten, sagt Vogt-Keller. Denn: Es waren zusätzliche Renovierungsarbeiten an dem Gebäude hinzugekommen. Es sei zum Beispiel beabsichtigt gewesen, alle Decken zu belassen. Doch dann habe sich herausgestellt, dass sie wegen des Brandschutzes aufwendig nachgerüstet werden müssen. Also wurden sie durch neue Brandschutzdecken ersetzt. Und entgegen der ursprünglichen Absicht werden derzeit auch alle Fußböden ausgetauscht. Der Grund: Sie waren während der Bauarbeiten zu sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie die Bellenberger Bürgermeisterin erklärt, hätten sich so die zeitlichen Verzögerungen summiert. Zu Schuljahresbeginn soll jedoch der erste Bauabschnitt bezugsfertig sein. Fertiggestellt seien etwa der Aufzug, die Treppenhauseinhausung und äußere Fluchttreppe am Gebäudenordgiebel oder das zum Notausgang umgebaute Hauptportal. Ein Großteil der sanitären Anlagen sei renoviert und nach dem Umzug in den Nordtrakt könnten die Kinder wieder innerhalb des Schulgebäudes zwischen Klassenzimmern und Turnhalle hin- und herwechseln. „Bisher führte der Weg über den Schulhof und an den Baustellen vorbei in die Turnhalle“, sagt Vogt-Keller.

Auch die Dachdecker kämen zügig voran und sollten bis Schuljahresbeginn mit dem Gebäude abgeschlossen haben, denn ihre großen Maschinen würden den Schülern die Zugänge versperren. Mit ihnen habe gewissermaßen schon der zweite Bauabschnitt begonnen, so Vogt-Keller.

Förderung: Zusage ist eingegangen

Außerdem, sagte die Bürgermeisterin, liege inzwischen die Zusage für eine zusätzliche Förderung innerhalb des sogenannten Kommunalinvestitionsprogramms auf dem Tisch. Vogt-Keller: „Wir haben uns darum beworben, wobei in der Regel nur Projekte bezuschusst werden, die noch nicht begonnen wurden.“ Die Renovierung des von einem Wasserschaden betroffenen Werkraums steht noch bevor und soll von der Förderung profitieren. Auch bei der Ausstattung der Klassenzimmer mit neuer Medientechnik, etwa Beamer oder Dokumentenkamera, kann die Kommune auf Zuschüsse zählen. Allerdings sollen bei der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts die darin befindlichen Räume bereits mit der neuen Technik ausgestattet werden. Die Anschaffungen für die Klassenzimmer im zweiten Bauabschnitt stehen noch bevor. Wie hoch daher die Förderung ausfällt, müsse abgewartet werden.

Was den zweiten Teil angeht, rechnet sie mit schnelleren Fortschritten. „Wann die Generalsanierung abgeschlossen sein wird, lässt sich schwer sagen, aber doch wohl dieses Schuljahr.“

Dann werden auch die Mensa in das Erdgeschoss eingezogen und der Haupteingang erneuert sein. Und die Ganztagesschüler verfügen über drei verbundene Klassenzimmer im ersten Stock. Vogt-Keller ergänzt: „Erst wenn das ganze Gebäude fertig ist, kommen die Außenanlagen dran“.

Themen Folgen