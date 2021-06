Pokalfinale hier im Live-Stream: FV Illertissen trifft auf Türkgücü München

Wer zieht in den DFB-Pokal ein? Der FV Illertissen trifft im Finale des bayerischen Toto-Pokals auf Türkgücü München. Hier sehen Sie das Spiel im Live-Stream.

Beim FV Illertissen träumt man vom DFB-Pokal: Doch vorher muss der Fußball-Regionalligst den Drittligisten Türkgücü München im Finale des bayerischen Toto-Pokals bezwingen. Das Spiel findet am Sonntag, 27. Juni, um 14 Uhr in Illertissen statt. Nur wenige Zuschauer sind zugelassen, doch zu sehen gibt es die Partie auch hier im Live-Stream.

Bei Türkgücü ist derzeit ein größerer Umbruch im Gange: 20 Spieler haben den Verein verlassen. Allerdings war der Verein schon auf dem Transfermarkt kräftig aktiv. Auch der Trainer ist neu in München: Petr Ruman, Ex-Profi von Mainz 05, kam von der zweiten Mannschaft der Spvgg Greuther Fürth, die er zwei Jahre lang trainiert hatte.

Finale gegen Illertissen: Türkgücü München will „unter allen Umständen“ in den DFB-Pokal

Die Vollprofis aus München wollen den DFB-Pokal „unter allen Umständen“ erreichen, so Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. Automatisch qualifiziert sind nämlich nur die Top-Vier der Dritten Liga, Türkgücü lag in der Endabrechnung auf Rang 13. Daher ist ein Sieg in Illertissen am Sonntag Pflicht.

Beim FV Illertissen fiebert man dem Finale aber natürlich auch entgegen und träumt von einer erneuten Teilnahme im DFB-Pokal. Gerne erinnert man sich an die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und vor allem Bremen. Gegen Werder erzwang der Regionalligist im Jahr 2014 vor 11.000 Zuschauern im Ulmer Donaustadion eine Verlängerung und schied schließlich sehr unglücklich mit 2:3 aus.

Nur 500 Zuschauer beim Pokalfinale FV Illertissen gegen Türkgücü München zugelassen

Das Interesse am Finale ist zwar auch bei den türkischen Fußballfreunden in der Region riesengroß. Doch aufgrund der aktuellen Beschränkungen sind weiterhin nur 500 Zuschauer zugelassen: 100 Stehplätze und 400 Tribünenplätze mit zugewiesenen Nummern. Alle Besucher müssen am Eingang ihre Daten hinterlassen.

