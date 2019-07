vor 48 Min.

"Live im Sperrbezirk" 2019 heute in Illertissen: Das Programm im Überblick

Bei "Live im Sperrbezirk" 2019 in Illertissen läuft das zweite Veranstaltungswochenende. Welche Band tritt heute Abend auf dem Marktplatz auf? Die Infos zum Programm.

Bei "Live im Sperrbezirk" in Illertissen gibt es heute Abend ein vierstündiges Konzert von Twive on the Rocks zu hören. Los geht es um 18.00 Uhr. Am Freitag hatte die Stadtkapelle ihren Auftritt.

"Live im Sperrbezirk" zog bereits im vergangenen Jahr viele Besucher an und fällt in diesem Jahr deutlich größer aus: Statt drei Veranstaltungswochenenden gibt es nun vier. Hier finden sie das Programm von "Live im Sperrbezirk" 2019 im Überblick.

"Live im Sperrbezirk" 2019 in Illertissen: Was ist neu?

Fünf Bands, allesamt aus der Region, werden auf der Bühne stehen. Außerdem spielen heuer erstmals örtliche Musikkapellen - heute zum Beispiel die Stadkapelle. Mit dem Programm ist Organisator Tatje zufrieden. Er hofft auf laue Sommerabende, damit "Live im Sperrbezirk" seine Bestimmung erfüllt: "Dass Menschen in Illertissen zusammen kommen und in entspannter Atmosphäre einen schönen Abend verbringen."

Welche Bands und Kapellen an den nächsten vier Wochenenden den Marktplatz zum Beben bringen, finden Sie hier im Überblick.

"Live im Sperrbezirk" 2019: Kosten die Konzerte in Illertissen Eintritt?

Die Konzerte auf dem Marktplatz sind für Besucher kostenlos. Laut Organisator Tatje sollen sie zur Belebung der Innenstadt beitragen. Wie in der Vergangenheit wird der Marktplatz zu den Veranstaltungen teilweise für den Verkehr abgeriegelt.

"Live im Sperrbezirk" 2019: Programm am 13.07. und 14.07.2019

Samstag, 13. Juli

18 - 22 Uhr: Doppelkonzert Merk Brothers (Acoustic Folk) und Firebound (Rock & Pop Cover)

Sonntag, 14. Juli

Ab 14 Uhr: Internationales Fest

"Live im Sperrbezirk" 2019 heute: Programm am 19.07. und 20.07.2019

Freitag, 19. Juli

19 Uhr: Stadtkapelle Illertissen

Samstag, 20. Juli

18 - 22 Uhr: Twive on the Rocks (Partyhits, Tanzmusik, Rock & Pop)

"Live im Sperrbezirk" 2019: Bands und Programm am 03.08. und 04.08.2019

Samstag, 3. August

19 - 22 Uhr: The Bombs (Rock'n'Roll & Rockabilly)

Sonntag, 4. August

11.30 - 14 Uhr: Musikverein Au

"Live im Sperrbezirk" 2019: Programm am 09.08. und 10.08.2019

Freitag, 9. August

19 - 21 Uhr: Jedesheimer Musikanten

Samstag, 10. August

18 - 22 Uhr: Doppelkonzert Edelstoff (Rock, Rock'n'Roll & Punk) und Välscher (Rock-Kabarett) (AZ)

