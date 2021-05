Lkw-Kontrolle an A7-Rastanlage: Polizei stellt Verstöße fest

Die Polizei hat bei einer Kontrolle auf der Rastanlage Illertall-West bei Dettingen an der Iller einen Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt.

Beamte des Gefahrguttrupps haben am Donnerstagvormittag auf dem Rastplatz Illertal-West an der A7 einen italienischen Sattelzug kontrolliert und einen Verstoß gegen das sogenannte Fahrpersonalgesetz registriert. Bei der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts stellte sich nämlich heraus, dass das italienische Unternehmen den spätestens alle 90 Tage fälligen Download nicht zeitgerecht durchgeführt hatte. Deshalb musste es eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages bezahlen, bevor der 46-jährige Lkw-Lenker seine Fahrt fortsetzen durfte. Die Beamten werden den Verstoß beim Bundesamt für Güterverkehr zur Anzeige bringen. (AZ)

