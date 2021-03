vor 48 Min.

Lkw-Unfall auf A7 bei Illertissen: Ursache ist unklar

Ein Lkw ist auf der A7 bei Illertissen aus bislang ungeklärter Ursache an der Mittelleitplanke entlang geschrammt.

Ein Sattelzug schrammt am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Illertissen über 200 Meter an der Mittelleitplanke entlang. Eine Spur ist mehr als zwei Stunden gesperrt.

Gegen 5.15 Uhr ist es am Samstagmorgen auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt zu einem Lkw-Unfall gekommen, der glücklicherweise glimpflich verlief, aber doch eine mehr als zweistündige Sperrung der linken Spur verursachte: Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Sattelzug, der in Richtung Süden unterwegs war, auf die linke Fahrbahn und schrammte dort nahezu 200 Meter an der Mittelleitplanke entlang, ehe er zum Stehen kam.

Linke Spur der A7 bei Illertissen nach Unfall blockiert

Die Feuerwehr Illertissen sicherte zunächst die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn, während die Feuerwehr Weißenhorn im Bereich der Einfahrt Illertissen eine Vorwarnung erstellte. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme übernahm die Autobahnmeisterei Vöhringen die weitere Absicherung des nicht mehr fahrbereiten Lkw. Deshalb war die linke Spur bis zum Ende der Arbeiten um 7.30 Uhr gesperrt. Wegen des relativ geringen Verkehrsaufkommens wurde der Verkehr nicht allzu sehr behindert; die Fahrzeuge konnten einspurig rechts vorbeifahren. Die Höhe des Sachschadens an den Leitplanken und am Lkw dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. (wis)

