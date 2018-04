20:23 Uhr

Löwen besiegen den FV Illertissen mit 2:0

Das Stadion war voll, die Stimmung bestens: Der FV Illertissen wehrt sich lange tapfer gegen die 60er, doch dann schlägt es zweimal ein

In der Regionalliga-Knallerpartie des FV Illertissen gegen den TSV 1860 München hielten die Schwaben eine ordentliche Stunde gut dagegen - obwohl die Löwen immer wieder massiv aufs Tor drücken. Doch in der 69. Minute rappelte es zum ersten Mal im Karton der Illertisser - und in der 74. gleich nochmal. Das war dann auch der Endstand, denn der FVI konnte die Partie nicht mehr herumreißen, dafür waren die Münchner zu stark.

In der ersten Halbzeit hatte der TSV 1860 München von Anfang an das Spiel gemacht - aber eben kein Tor. Illertissen wehrte sich, konterte auch, aber so richtig in Gefahr geriet der Löwen-Kasten nicht. Der Druck der 60er ließ gegen Ende der ersten Hälfte sogar deutlich nach. Sie taten sich schwer!

Nach dem Wiederanpfiff hatten sogar die Illertisser die erste Chance durch Allgaier, doch der schlug den Ball übers Tor. Die Löwen bestimmten weiterhin die Partie, doch auch nach mehr als einer Stunde gelang ihnen nichts. Erst in der 69. Minute rappelte es dann doch: Der eingewechselte Benjamin Kindsvater schoss die Löwen in Führung: 1:0 für den TSV 1860. Nur wenig später legten die Münchner nach, Nico Karger machte das 2:0. Danach erarbeiteten sich die Löwen noch die eine oder andere Chance, doch das war alles nicht mehr richtig zwingend. Und am Ende siegte der TSV 1860 mit 2:0, obwohl er nicht gerade in glänzender Verfassung aufspielte. Die Illertisser hatten den Gästen einiges abverlangt.

Damit führen die 60er die Tabelle weiterhin mit neun Punkten an. Ihnen kann die Meisterschaft nur noch rein rechnerisch abgenommen werden, denn es gibt nur noch drei Spieltage.

