24.10.2020

Lore und Alfred Lischka haben Höhen und Tiefen miteinander erlebt

Das Paar aus Vöhringen feiert seine Eiserne Hochzeit. Auch Bürgermeister Michael Neher gratuliert

Von Ursula Katharina Balken

65 Jahre verheiratet zu sein, das ist ein seltenes Ehejubiläum. Über das können sich jetzt Lore und Alfred Lischka freuen. Zu diesem Fest der Eisernen Hochzeit erschien auch Bürgermeister Michael Neher zum Gratulieren, bepackt mit Geschenkkorb und einer prächtigen Stadtkerze.

Eigentlich könnte das Ehepaar Lischka noch ein zweites Jubiläum feiern, denn sie wohnen nun auch seit 55 Jahren im dritten Stock eines Hauses in der Vöhlinstraße. In Herrlingen hat sich das Paar kennengelernt und auch geheiratet. Während Frau Lore eine gebürtige Schwäbin ist, kam ihr Mann Alfred nach dem Krieg aus Oberschlesien nach Herrlingen. Dort fand er seine Familie mithilfe des Roten Kreuzes wieder, die durch die Kriegswirren in alle Winde zerstreut worden war.

Alfred Lischka fing im Unternehmen Klöckner-Humboldt-Deutz AG, heute Deutz AG, als Hilfsarbeiter an und stieg zum Chef der Abteilung für Disposition auf. Mit einigem Stolz zeigt er die ihm verliehene Urkunde des Unternehmens.

Das Paar hatte sechs Kinder bekommen. Drei sind leider verstorben. Für Lore und Alfred Lischka waren das harte Schicksalsschläge. Solch schwere Zeiten überlebt man nur, wenn man sich als Eltern aneinander festhält, sagen die Eheleute heute.

Trifft man das Paar an, kann man sich nur wundern, wie gut sie beieinander sind. Alfred Lischka sieht man seine 92 Jahre nicht an und er schafft auch immer noch die vielen Stufen hinauf in den dritten Stock, wie auch seine Frau, die mit 87 Jahren den Haushalt noch allein versorgt.

Beide haben die gleiche Leidenschaft – nämlich das Reisen. Ihr Lieblingsland ist Ägypten. Sie bedauern, dass ihnen dieses gemeinsame Hobby durch Corona derzeit nicht möglich ist. Gefeiert wird das Fest der Eisernen Hochzeit im Familienkreis.

