Lust auf Süßes: Polizei erwischt zwei Ladendiebe in Illertissen

Zwei Männer haben versucht, in Illertisser Supermärkten Süßigkeiten zu klauen. Beide waren im Besitz von illegalen Drogen – und beide wurden erwischt.

Er hatte Lust auf Süßigkeiten, wollte dafür aber nicht bezahlen. Daher versuchte ein 33-jähriger Mann in einem Illertisser Supermarkt in der Dietenheimer Straße am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr zu klauen. Dabei wurde er jedoch erwischt. Wie die Polizei mitteilt, bekommt der Mann nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Bei der Durchsuchung des 33-Jährigen fanden die Beamten darüber hinaus eine kleine Menge Amphetamin. Er muss nun zudem mit einer weiteren Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Auch ein anderer Mann will Süßigkeiten in Illertissen klauen

Darüber hinaus erwischten Polizisten in einem Supermarkt in der Friedrich-Ebert-Straße in Illertissen einen anderen Mann, der ebenfalls Süßigkeiten klauen wollte. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge am Donnerstagmittag. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 28-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana. (AZ)

