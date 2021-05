Männer flüchten nach Ladendiebstahl in Illertissen

Sie haben in einem Laden in Illertissen Kleidung anprobiert, diese aber nicht wieder ausgezogen. Dann flohen die zwei Männer mit der Ware, wurden aber gestellt.

Ein 34-jähriger und ein 36-jähriger Mann probierten in einem Supermarkt Hosen und Schuhe an. Dann flüchteten sie - mit der neuen Kleidung am Körper. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag in einem Geschäft im Saumweg in Illertissen. Auf die beiden Männer, die ihre alte Kleidung in dem Supermarkt zurückließen und den Laden verlassen wollten, wurde jedoch eine Angestellte des Geschäfts aufmerksam. Als die Zeugin versuchte die beiden zu stellen, ergriffen diese die Flucht. Das teilt die Polizei mit.

Ladendiebstahl in Illertissen: Polizei nimmt die Täter fest

Eine Polizeistreife konnte die Männer im Rahmen der eingeleiteten Fahndung im Bereich der Von-Helmholz-Straße festnehmen. Das Diebesgut im Wert von 115 Euro wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Amphetamin und beschlagnahmten dieses. Die beiden Männer erwartet ein Strafverfahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: