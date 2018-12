13:30 Uhr

Männer geraten in Kellmünz aneinander – Zeugen gesucht

Transportfahrer beleidigt einen 52-Jährigen. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Illertisser Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr an der Kellmünzer Altwasserstraße ereignet hat. Demnach wurde ein 52 Jahre alter Autofahrer von einem Fahrer eines Kleintransporters bedrängt. Dieser war dem Wagen des Mannes mehrmals sehr dicht aufgefahren, heißt es vonseiten der Polizei. Später kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden, die darin gipfelte, dass der Transportfahrer den anderen Mann mit einem schwäbischen Schimpfwort beleidigte. Die Polizei sucht noch unbeteiligte Zeugen. Das Kennzeichen des Kleintransporters ist bekannt. Dieses hatte sich der 52-Jährige notiert und den Beamten übermittelt. Die Ermittlungen in Bezug auf den Fahrer des Kleintransporters dauern aber noch an, so die Polizei. (az)

Hinweise: Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefonnummer 07303/96510, wenden.

