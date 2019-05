vor 50 Min.

Männer haben Marihuana und Amphetamin dabei

In Illertissen wird die Polizei gleich mehrmals fündig. Und ein Autofahrer ist während einer Verfolgungsjagd behilflich.

Gleich mehrmals sind in den vergangenen Tagen in Illertissen Männer mit Drogen im Gepäck aufgefallen. Zwei junge Männer wurden laut Bericht der Polizei am Freitagvormittag am Bahnhof von Beamten angesprochen, die in einer Streife unterwegs waren. Einer der Angesprochenen versuchte zu flüchten. Er konnte aber gestellt werden. Bei beiden Männern wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden.

Mann wird bei Unfall verletzt

Einen Tag später wurden die Polizisten wegen einer nächtlichen Ruhestörung zum Kinderspielplatz an die Josef-Rimmele-Straße gerufen und auch dort flüchtete zunächst ein Mann vor ihnen. Nach einer Verfolgung zu Fuß stoppte ein Autofahrer, nahm einen der Polizisten mit und setzte die Verfolgung fort. Durch diese Unterstützung konnte der Flüchtige festgenommen werden. Bei ihm wurde Marihuana sichergestellt. Die beiden Männer mit Amphetamin und den Mann mit Marihuana erwartet eine Anzeige. (az)

Lesen Sie auch: Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Betrunken und ohne Licht auf dem Fahrrad unterwegs

Themen Folgen