vor 54 Min.

Maibäume werden aufgestellt

Die Region feiert den Wonnemonat

Der Mai naht – und mit ihm zahlreiche Feiern in der Region: Wie es der Brauch will, werden in vielen Städten und Gemeinden Maibäume aufgestellt und Kapellen spielen zum Tanz auf. Auch in Illertissen wird gefeiert. Und zudem haben Kellmünz und Osterberg Veranstaltungen gemeldet. Hier ein Überblick.

„Tanz in den Mai“ heißt es am Montag, 30. April, in der Schranne in Illertissen. Beginn ist um 20 Uhr. Es spielt die Partyband „Die Maybacher“. Der Eintritt kostet fünf Euro, der Einlass ist ab 18 Jahren. Die Feuerwehr betreibt eine „Mai-Bar“. Wer in Dirndl oder Lederhosen zur Party kommt, erhält ein Freigetränk, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Die Kellmünzer Maibaumfeier findet am Montag, 30. April, auf dem Marktplatz statt. Daran beteiligt sind Musikverein, die TSV-Mädchentanzgruppe, Kindergarten und Grundschule. Für die Bewirtung sorgen Feuerwehr und Elternbeirat der Grundschule. Beginn ist um 18.30 Uhr.

In Osterberg wird der Maibaum am Sonntag, 29. April, vom Turnverein aufgestellt – nachmittags und auf traditionelle Weise von Hand. Das Unterhaltungsprogramm gestalten der Musikverein, die Kinderturngruppe und die Böllerschützen. Die Maibaumfeier beginnt um 15 Uhr. Ab 17 Uhr wird der Baum errichtet. (sar, az)