Maibaum-Fotos gesucht: Wer hat einen aufgestellt?

Mancherorts bietet sich sicher eine coronakonforme Möglichkeit, um einen Maibaum aufzustellen. Schicken Sie uns Ihre Fotos!

Vereine und Kommunen, denen die Tradition des Maibaumaufstellens am Herzen liegt, müssen nun schon im zweiten Jahr wegen der Corona-Pandemie eine Schlappe hinnehmen: Wegen der Hygieneregeln kann vielerorts nicht einmal der Baum aufgestellt werden.

So startet die Illertisser Zeitung einen Aufruf an alle, die es dennoch zum Maibaum geschafft haben, ein Bild davon an folgende Adresse zu mailen: redaktion@illertisser-zeitung.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 5. Mai. Die Aufnahmen werden in einer Bildergalerie der IZ online zu bewundern sein.

Fans von Maibaumfeiern dürften angesichts der Pandemie ins Grübeln kommen: Ist das schöne Brauchtum heuer nur ein Schatten seiner selbst? Foto: Balken

Bellenberg gelingt es beispielsweise, die jahrzehntealte Tradition fortzusetzen, indem beim Aufstellen stets der Kran einer örtlichen Zimmerei zur Verfügung steht. Diese ging auch diesmal „ihrer Arbeit“ coronakonform nach. Hilfreich war zudem, dass der 26 Meter lange Stamm bereits zum dritten Mal Verwendung findet und haltbaren Schmuck trägt, sodass der örtliche Bauhof keine Unterstützung vonseiten der Vereine benötigte. (lor)

