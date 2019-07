vor 35 Min.

Malen nach Rezept: Jedesheimer überrascht mit neuen Werken

Als Fotograf hat sich Reinhold Kornegger längst einen Namen gemacht. Mit seinen neuesten Werken aus Acryl sorgt er im „Schau-mal-rein“ für eine Überraschung.

Von Regina Langhans

Reinhold Kornegger aus Jedesheim und Mitglied des Kunstzirkels Illertissen hat sich längst als leidenschaftlicher Fotograf in der Region einen Namen gemacht. Der 76-Jährige kennt den Umgang mit Fotoapparat, Dunkelkammer oder digitaler Bildbearbeitung in allen Facetten. Nun überrascht er in der Illertisser Galerie „Schau-mal-rein“ mit ungewohnten Bildern, entstanden in einem neuartigen Kunstverfahren: dem Acrylgießen. Die öffentliche Vernissage ist am morgigen Sonntag von 14 bis 16 Uhr.

Seine Werke entstehen aus fünf Bechern voller Farbe

Rund 35 farbintensive Exponate nicht gegenständlicher Art – teils große Formate – leuchten dem Besucher beim Eintreten entgegen. Gemeinsam ist ihnen das Ineinanderfließen von Farben und die unterschiedlich hervortretenden Zellen. „Auf die kommt es an, wie sie auf dem Bild herauskommen“, erklärt der Künstler. Die Kunst – oder besser das künstlerische Verfahren – kommt aus Amerika und findet in Europa immer mehr Anklang.

Kornegger verrät die Rezeptur, die fast geheimnisvoll anmutet: „Man rühre in fünf Bechern jeweils eine Farbe mit Kleister, Öl, Backpulver und einem sogenannten Medium an und schütte sie in zwei größere, auf der behandelten Leinwand stehende Becher ohne Boden hinein. Beim langsamen Abheben der Gefäße entsteht dann Kunst: Die Farbströme verlaufen auf der Leinwand, die perlenartigen Zellen bringen die Strukturen, alles geschieht wie von Zauberhand. Kornegger hat gelernt, dass er das Fließen der Farben wenig beeinflussen kann. Vielleicht noch durch den Trocknungsprozess, indem er einen Haartrockner einsetzt.

Termin Die Ausstellung ist am Samstag, 13. und Sonntag, 28. Juli, sowie Sonntag, 11. und 24. August jeweils von 14 bis 16 Uhr zu besichtigen.

