Malheur bei der Gartenarbeit: Hecke fängt in Illerrieden Feuer

Die Feuerwehr ist am Mittwoch ausgerückt, um in Illerrieden eine brennende Hecke zu löschen.

Eine Hecke hat am Mittwoch in Illerrieden gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau vormittags gegen 10 Uhr damit beschäftigt, Unkraut zu bekämpfen. Hierfür benutzte sie einen Gasbrenner - und steckte damit eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Trotzdem brannten etwa 20 Meter der Hecke ab. Verletzt wurde niemand. (AZ)

