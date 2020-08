vor 29 Min.

Mann bedroht eine Gruppe Jugendlicher in Babenhausen

Weil Jugendliche in den frühen Morgenstunden draußen Musik hörten, sah ein Mann in Babenhausen offensichtlich rot.

Ein Mann hat am frühen Dienstagmorgen in Babenhausen offenbar die Nerven verloren. Der Grund: Er fühlte sich von einer Gruppe Jugendlicher gestört, die sich gegen 5.30 Uhr in einem Park an der Fabrikanlage aufhielt. Der Mann ging auf sie zu und schlug einem Heranwachsenden unvermittelt mit der linken Hand ins Gesicht. Zudem bedrohte er die Gruppe und forderte sie auf, die Musik auszuschalten.

Der bislang unbekannte Mann wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 Jahre alt sein, kurzes blondes Haar, eventuell auch eine Glatze haben. Er trug ein helles T-Shirt und türkisfarbene kurze Hosen. Die Polizei Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. (az)

Kontakt: Wer Angaben zum unbekannten Täter machen kann, kann sich unter der Rufnummer 08331/100-0 an die Polizei wenden.

