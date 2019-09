vor 17 Min.

Mann bespuckt Kontrahenten im Streit

In Illertissen sind zwei Männer aneinander geraten.

Ein 27-jähriger und ein 19-jähriger Mann sind in der Nacht zum Samstag an der Lorenz-Klotz-Straße in Illertissen aneinander geraten. Zunächst bespuckte der ältere den jüngeren Mann. Im Laufe des Streits beschädigte er auch noch dessen Handtasche. Laut Polizeibericht wurde Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung erstattet. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. (az)

