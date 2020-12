vor 16 Min.

Mann bestellt Kaffeevollautomat im Internet, doch der kommt nie an

Weil er bei einer Bestellung im Internet Opfer eines Betrugs wurde, hat ein 26-Jähriger aus Babenhausen Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann aus Babenhausen ist Opfer einer Betrugsmasche im Internet geworden. Der 26-Jährige bestellte online bei einer angeblichen Firma in Ingolstadt einen Kaffeevollautomaten im Wert von 230 Euro.

Das Geld wurde nicht nach Ingolstadt, sondern in die Niederlande überwiesen

Nachdem die Ware nicht geliefert wurde, erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei in Babenhausen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei festgestellt, dass der Kaufpreis auf ein Konto in den Niederlanden überwiesen wurde. Doch das Konto und die Firma in Ingolstadt passen nicht zusammen. Weitere Ermittlungen sind nötig. (az)

