01.03.2019

Mann entblößt Penis mitten im Narrentreiben in Weißenhorn

Polizei zieht zum „Gumpigen“ in der Region Bilanz.

Tausende feiernde Menschen, viel Alkohol und einige Maschkerer, die über die Stränge schlugen: Nach Angaben der Polizei hielten auch am diesjährigen „Gumpigen Doschdig“ zahlreiche Vorkommnisse in der Vöhringer und Weißenhorner Innenstadt die Beamten und den Rettungsdienst in Atem. Während das Faschingstreiben in Vöhringen einigermaßen friedlich über die Bühne ging, hatten die Ordnungshüter in Weißenhorn alle Hände voll zu tun. Ein Überblick über einige Fälle, die im Polizeibericht genannt wurden:

Weißenhorn: In Weißenhorn entblößte ein Mann um 23.28 Uhr am Schrannenplatz gegenüber einer jungen Frau sein Geschlechtsteil. Der Täter rannte anschließend weg, die junge Frau ihm hinterher. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht an der Hand. Bei einer Fahndung konnte der Täter laut Polizei festgenommen werden, es handelt sich um einen 26-Jährigen aus Gambia. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Stark alkoholisiert waren auch zwei Männer, die nach Mitternacht mit einem 24-Jährigen in Streit gerieten: Gegen 00.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Rangelei auf dem Kirchplatz gerufen. Der Konflikt endete mit einem Faustschlag ins Gesicht des jungen Mannes, der 24-Jährige musste aber offenbar nicht ärztlich behandelt werden.

"Gumpiger": Mädchen weiß nicht mehr, ob sie begrapscht wurde

Vöhringen: In Vöhringen konnte sich eine Jugendliche nicht mehr an das tatsächlich Geschehene erinnern und tauchte deshalb bei der Polizei auf. Die 16-Jährige war zunächst davon ausgegangen, dass ihr im Gedränge auf dem Kirchplatz gegen 19.30 Uhr ein Unbekannter unter dem Rock an den Po gefasst hatte. Als sie das innerhalb ihrer Clique sagte, wollten sich die Freunde der Teenagerin auf die Suche nach dem Täter machen. Dies wiederum führte dazu, dass die junge Frau bei der Polizei erschien: Sie hatte plötzlich Angst, ihre Freunde könnten in eine Schlägerei verwickelt werden. Bei der Vernehmung der Jugendlichen im Beisein ihrer Mutter relativierte sich die Angelegenheit, denn wie der Vorfall abgelaufen sein soll, konnte sie nicht mehr sagen. Sie stellte auch klar, dass sie selbst entsprechende Zweifel hegt, ob ihr tatsächlich überhaupt jemand unter den Rock gefasst hatte. Die Polizei sucht dennoch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 07303/9651-0.

Außerdem waren auch in Vöhringen einige Betrunkene unterwegs. Ein schlafender und stark alkoholisierte 21-Jähriger fiel den Beamten gegen 1 Uhr an der Memminger Straße auf. Er wurde seinen Eltern überstellt. (az)

