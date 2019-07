vor 11 Min.

Mann erwischt Diebe auf frischer Tat und verfolgt sie auf dem Roller

In Vöhringen haben zwei Männer versucht, Wertgegenstände aus einem geparkten Auto zu stehlen.

Ein 58-Jähriger hat am Parkplatz eines Badesees in Vöhringen Diebe auf frischer Tat ertappt. Der Mann war am Sonntag gegen 14 Uhr mit einem Motorroller unterwegs, als er zwei junge Männer beobachtete, die sich am Auto seiner Schwiegertochter zu schaffen machten. Als er anhielt flüchteten die Unbekannten. Einer rannte zu Fuß davon, der andere fuhr mit einem Auto los. Der 58-Jährige verständigte die Polizei und verfolgte daraufhin das flüchtende Fahrzeug. Dabei kam es dann zu einer Streifkollision zwischen dem Pkw und dem Motorroller. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und der Roller, ebenfalls leicht, beschädigt.

Polizei schnappt beide Täter

Die Polizei konnte den 27-jährigen, der mit dem Auto flüchtete, ermitteln. Auch der zweite Verdächtige konnte später gefunden werden. Es handelte sich um einen 28-jährigen Mann. Die beiden hatten versucht, aus dem geparkten Wagen eine Freisprecheinrichtung zu klauen. Beide standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der 27-Jährige musste deshalb eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Außerdem hatte er keinen gültigen Führerschein. So erwartete insbesondere den 27-Jährigen ein Strafverfahren wegen diverser Delikte. (az)

