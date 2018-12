06:00 Uhr

Mann geht in Illertissen auf Polizisten los

Er soll Angestellte in einem Illertisser Freizeitbad beleidigt und einen Polizisten getreten haben: Wegen mehrerer Delikte wurde ein 34-Jähriger zu 18 Monaten Haft verurteilt. Dagegen legt er nun Berufung ein.

Von Wilhelm Schmid

14 Vorstrafen hat ein 34-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm über die Jahre gesammelt. Wegen neun weiterer Straftaten wurde er vor drei Monaten vor dem Amtsgericht Neu-Ulm zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Es ging in allen Anklagen stets um ähnliche Delikte: Körperverletzung, Diebstahl, Schwarzfahren, fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung sowie Widerstand und tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte hatten sich gehäuft. Vor dem Landgericht Memmingen legte der 34-Jährige nun Berufung ein – und brachte unter anderem eine Suchterkrankung vor.

Angeklagter leidet unter Alkohol- und Drogensucht

Eingangs fragte Vorsitzender Richter Jürgen Hasler den Angeklagten, wann er zuletzt Alkohol konsumiert habe. „Vier Bier gestern“ war die Antwort, und Pflichtverteidiger Alfred Nübling bestätigte, dass der Mann „gut drauf“ sei. So wurde deutlich, dass der Angeklagte unter einer schweren Alkohol- und Drogensucht leidet und dabei wiederholt straffällig geworden war.

Besonders auffällig waren Beleidigungen gegen das Personal im Illertisser Freizeitbad Nautilla, nachdem der Mann laut Urteilstext „im Solebecken mit seiner Lebensgefährtin intim geworden war“, wie Richter Hasler vortrug. Dabei waren auch zwei je fünf Zentimeter große Hakenkreuze sichtbar geworden, die beim Angeklagten an der Schulter eintätowiert sind. Weiter kam es am Bahnhof Illertissen zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit Polizeibeamten. Einen Polizisten habe er dabei dreimal gegen Bauch und Oberkörper getreten, als man ihn in den Streifenwagen verfrachten wollte, weil er seine Lebensgefährtin geschlagen hatte. Diese hatte ihn zuvor wieder aus dem Streifenwagen befreien wollen.

Angeklagter gibt an, sein Leben neu ordnen zu wollen

Auf die Frage des Richters, was er gegen das Urteil einzuwenden habe, antwortete der Angeklagte, er habe nun ein Kind bekommen und wolle sein Leben neu ordnen. Dazu beantrage er, zum Maßregelvollzug nach Paragraf 64 verurteilt zu werden. Das bedeutet, dass ein suchtkranker Straftäter zunächst in eine Entziehungskur eingewiesen wird und bei deren Erfolg die restliche Haftstrafe erlassen bekommen kann. Richter Hasler gab ihm aber deutlich zu verstehen, dass er „den 64er“ für aussichtslos halte, weil eine frühere Maßnahme dieser Art von der Klinik als aussichtslos abgebrochen worden war. Ferner habe der Sachverständige in der ersten Instanz deutlich gemacht, dass Maßregelvollzug „keinen Wert“ habe, weil der Angeklagte „die Straftaten als lustvoll empfindet“. Dessen Wortwechsel mit dem Richter gipfelte schließlich in der Aufforderung: „Stecken Sie mich wieder ins Gefängnis, dann komm ich raus und mach weiter!“

Der Vorsitzende brachte davon unbeeindruckt einen anderen Vorschlag zur Sprache: Man könne ein weiteres Urteil abwarten, das im kommenden März beim Gericht in Ulm anstehe, wo dann eine Gesamtstrafe gebildet werde. Nachdem Gerichte in Baden-Württemberg, so Hasler weiter, erfahrungsgemäß eher zum Maßregelvollzug bereit seien, könne man das hiesige Verfahren so lange aussetzen. Der Angeklagte bestand jedoch auf ein Urteil und beschränkte die Berufung nach Rücksprache mit seinem Verteidiger auf das Strafmaß. Daraufhin entschied Richter Hasler, das Verfahren auszusetzen und bei einem neuen Termin nach dem Ulmer Urteil alles neu aufzurollen. Das wird sich nun voraussichtlich bis in den Sommer hinziehen, da der Sachverständige bis dahin mit zwei anderen Verfahren ausgelastet sei.

Im Sommer könnte ein Urteil gegen den 34-Jährigen fallen

Nach Ende der Verhandlung gab der Staatsanwalt bekannt, dass zu alledem derzeit zwei neue Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten laufen und noch zwei weitere Anklagen bereits beim Gericht in Neu-Ulm anhängig seien, sodass damit zu rechnen ist, dass im Sommer in einem großen Verfahren alles zusammen aufgearbeitet und abgeurteilt wird.

